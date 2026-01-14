Pierre Ménès est loin d’être épaté par la saison 2025-26 de l’OM. En cause, selon lui, des performances individuelles décevantes. Il a donné des noms.

Troisième de Ligue 1 à huit points du leader lensois, battu par le PSG dans le Trophée des champions (2-2, 1 t.a.b. à 3) après avoir encaissé l’égalisation au bout des arrêts de jeu, l’OM connaît une saison 2025-26 paradoxale pour le moment. Pas mauvaise mais pas bonne non plus. Le club phocéen peut encore espérer remporter un premier trophée depuis treize ans (la Coupe de France) et se qualifier pour les play-offs de la Champions League mais on attend toujours mieux de cette équipe.

Hojbjerg, Pavard et Rulli dans le collimateur

Pour Pierre Ménès, cela s’explique par le fait que plusieurs joueurs ne sont pas au niveau attendu. Dans sa vidéo hebdomadaire, le journaliste a donné des noms : « Je pense qu’il y a des joueurs, dans cette équipe, qui ne sont pas au niveau de l’OM. Je pense à Hojbjerg, qui n’a pas le même rendement que l’année dernière. D’ailleurs, il a des envies de départ, ce qui influe peut-être sur son mental. En défense, Pavard est extrêmement décevant. Rulli est moins bien que l’année dernière. Et devant, c’est très Greenwood-dépendant. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a des soucis dans cette équipe de l’OM ».

Les envies d’ailleurs d’Hojbjerg dont parle Ménès concernent l’intérêt de la Juventus Turin. Le milieu danois n’y serait pas insensible car il voit que l’OM plafonne au niveau de ses prestations. Quand beaucoup préfèrent pointer du doigt Roberto De Zerbi, Pierre Ménès, lui, cible donc les Olympiens eux-mêmes.