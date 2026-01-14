À LA UNE DU 14 JAN 2026
[06:00]ASSE Mercato : cette short-list de Vikings que Kilmer pourrait recruter en 6 cet hiver
[05:00]OM : Ménès cible les 3 titulaires qui le déçoivent cette saison
[00:00]FC Barcelone : Marcus Rashford affiche enfin son amour d’enfance, Lucia Loi !
[23:30]PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?
[22:51]OM : les notes des Marseillais sans pitié avec Bayeux (9-0)
[22:08]FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€
[21:54]Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Ménès cible les 3 titulaires qui le déçoivent cette saison

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Pierre Ménès assistant au derby parisien en Coupe de France.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pierre Ménès est loin d’être épaté par la saison 2025-26 de l’OM. En cause, selon lui, des performances individuelles décevantes. Il a donné des noms.

Troisième de Ligue 1 à huit points du leader lensois, battu par le PSG dans le Trophée des champions (2-2, 1 t.a.b. à 3) après avoir encaissé l’égalisation au bout des arrêts de jeu, l’OM connaît une saison 2025-26 paradoxale pour le moment. Pas mauvaise mais pas bonne non plus. Le club phocéen peut encore espérer remporter un premier trophée depuis treize ans (la Coupe de France) et se qualifier pour les play-offs de la Champions League mais on attend toujours mieux de cette équipe.

Hojbjerg, Pavard et Rulli dans le collimateur

Pour Pierre Ménès, cela s’explique par le fait que plusieurs joueurs ne sont pas au niveau attendu. Dans sa vidéo hebdomadaire, le journaliste a donné des noms : « Je pense qu’il y a des joueurs, dans cette équipe, qui ne sont pas au niveau de l’OM. Je pense à Hojbjerg, qui n’a pas le même rendement que l’année dernière. D’ailleurs, il a des envies de départ, ce qui influe peut-être sur son mental. En défense, Pavard est extrêmement décevant. Rulli est moins bien que l’année dernière. Et devant, c’est très Greenwood-dépendant. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a des soucis dans cette équipe de l’OM ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les envies d’ailleurs d’Hojbjerg dont parle Ménès concernent l’intérêt de la Juventus Turin. Le milieu danois n’y serait pas insensible car il voit que l’OM plafonne au niveau de ses prestations. Quand beaucoup préfèrent pointer du doigt Roberto De Zerbi, Pierre Ménès, lui, cible donc les Olympiens eux-mêmes.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot