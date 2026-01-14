À LA UNE DU 14 JAN 2026
[10:55]Real Madrid : Florentino Pérez prépare déjà un gros coup avec José Mourinho !
[10:31]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »
[10:15]PSG Mercato : c’est acté, Doué va quitter Paris cet hiver ! 
[09:50]ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Clermont !
[09:30]CAN 2025 : un gros coup de bluff d’Éric Chelle avant la demi-finale Nigeria – Maroc ?
[09:12]Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?
[08:48]OL Mercato : Lyon à deux doigts de griller le Stade Rennais avec un petit prodige du PSG !
[08:15]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre spectaculaire pour l’avenir de Maupay ! 
[07:50]ASSE : Kilmer tient son futur taulier en défense, il flambe déjà en Ligue 2 ! 
[07:19]PSG Mercato : 2 prolongations en vue… mais pas celle de Dembélé !
Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 09:12
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce mercredi 14 janvier 2026. Au menu : les premiers pas d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid et le nouveau coup de foudre du FC Barcelone au mercato.

SPORT : « Le nouveau Mou »

À peine intronisé sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa est déjà comparé à un certain José Mourinho. Du côté du FC Barcelone, Deco serait très attentif à la situation d’Eduardo Conceiçao, le nouveau prodige de Palmeiras âgé de 16 ans ! 

AS : « Je veux un Vini qui danse et qui sourit »

Arbeloa a déjà envoyé un signal fort au vestiaire du Real Madrid et notamment en direction de Vinicius. « Je veux un Vini qui danse et qui sourit », a-t-il indiqué lors de sa présentation à la presse ce mardi.

MARCA : « Je veux que Vinicius danse »

Si Arbeloa a déjà posé ses jalons au Real Madrid, le retour d’Antonio Pintus à la préparation physique pourrait faire souffrir Kylian Mbappé. « L’Italien marque aussi une rupture avec le staff précédent, jugé trop froid et trop distant par les joueurs : « Mbappé, lui, va découvrir ses méthodes. Pas réputé pour son goût pour l’effort physique, le Français risque de souffrir avec celui qui est surnommé ‘le Sergent’, ‘le Général’ ou encore ‘le Diable’. » Ambiance ! 

MUNDO DEPORTIVO : « Cancelo Culé »

Le retour de Joao Cancelo est bel et bien officiel malgré quelques bugs hier au FC Barcelone. Le latéral portugais portera le numéro 2 et a déjà conquis le vestiaire blaugrana par sa motivation et son professionnalisme.

