Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mercredi 14 janvier 2026. Au menu : les premiers pas d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid et le nouveau coup de foudre du FC Barcelone au mercato.

SPORT : « Le nouveau Mou »

À peine intronisé sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa est déjà comparé à un certain José Mourinho. Du côté du FC Barcelone, Deco serait très attentif à la situation d’Eduardo Conceiçao, le nouveau prodige de Palmeiras âgé de 16 ans !

AS : « Je veux un Vini qui danse et qui sourit »

Arbeloa a déjà envoyé un signal fort au vestiaire du Real Madrid et notamment en direction de Vinicius. « Je veux un Vini qui danse et qui sourit », a-t-il indiqué lors de sa présentation à la presse ce mardi.

MARCA : « Je veux que Vinicius danse »

Si Arbeloa a déjà posé ses jalons au Real Madrid, le retour d’Antonio Pintus à la préparation physique pourrait faire souffrir Kylian Mbappé. « L’Italien marque aussi une rupture avec le staff précédent, jugé trop froid et trop distant par les joueurs : « Mbappé, lui, va découvrir ses méthodes. Pas réputé pour son goût pour l’effort physique, le Français risque de souffrir avec celui qui est surnommé ‘le Sergent’, ‘le Général’ ou encore ‘le Diable’. » Ambiance !

MUNDO DEPORTIVO : « Cancelo Culé »

Le retour de Joao Cancelo est bel et bien officiel malgré quelques bugs hier au FC Barcelone. Le latéral portugais portera le numéro 2 et a déjà conquis le vestiaire blaugrana par sa motivation et son professionnalisme.