Real Madrid : la sublime Virginia Fonseca met un stop net à Vinicius pour le mariage !

En plein emballement médiatique autour de sa relation avec Vinicius Junior (Real Madrid, 25 ans), Virginia Fonseca a tenu à calmer tout le monde… et surtout les rumeurs de mariage.

Depuis quelques jours, le Brésil people s’enflamme. En cause, la relation entre Vinicius Junior, star mondiale du Real Madrid, et Virginia Fonseca, influenceuse ultra-puissante et entrepreneuse à succès. Ensemble depuis seulement trois mois, le couple faisait déjà l’objet de spéculations sur un possible mariage express. Une hypothèse rapidement balayée par la principale intéressée.

Invitée sur l’émission “Melhor da Tarde” sur Band TV, Virginia Fonseca n’a pas mâché ses mots. Face au célèbre blogueur Leo Dias, à l’origine de la rumeur, la fondatrice de Wepink a coupé court en direct. « Le mariage ? Pour l’amour de Dieu ! Je viens à peine de commencer une relation, ça ne fait même pas trois mois. Il n’y a aucun mariage, non », a-t-elle lancé, sourire aux lèvres mais ton ferme.

« Je suis complètement amoureuse »

Si le mariage n’est clairement pas à l’ordre du jour, Virginia reconnaît en revanche vivre sa relation avec intensité. Et c’est justement là que Vinicius Junior joue un rôle clé. « Je suis très intense et lui ne l’est pas. Il me dit souvent de me calmer, de prendre les choses tranquillement. J’apprends grâce à lui », a-t-elle confié. Une relation presque pédagogique pour l’ailier du Real Madrid, plus posé, qui aide sa compagne à lever le pied. La jeune femme de 26 ans assume d’ailleurs cette différence de tempérament. « Quand on est intense, on souffre beaucoup, parce qu’on est seul à aller à ce rythme-là. Cette relation avec Vini va m’aider à mieux me contrôler, à réfléchir davantage avant d’agir », explique-t-elle, lucide et touchante.

Pour autant, pas question de minimiser ses sentiments. Virginia Fonseca l’assure : l’amour est bien réel. « Je suis complètement amoureuse. Je suis très heureuse avec Vini, je me sens aimée, tout se passe très bien, c’est incroyable », a-t-elle conclu. Mariage repoussé, amour assumé, relation encore jeune mais solide : entre Vinicius Junior et Virginia Fonseca, le conte de fées ne fait que commencer. Et au Real Madrid comme au Brésil, cette histoire-là risque encore de faire parler.