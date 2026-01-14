L’avenir d’Antoine Griezmann (34 ans) s’écrit-il bientôt loin de Madrid ? Après avoir marqué un nouveau but décisif en Coupe du Roi, le champion du monde 2018 fait déjà trembler les supporters de l’Atlético : Monterrey, club phare du Mexique, met tout en œuvre pour attirer la star française.

À 34 ans, Antoine Griezmann reste le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid avec 208 réalisations. Pourtant, la saison en cours a révélé un changement de statut : même décisif, l’attaquant est désormais moins indiscutable dans le onze madrilène. Son but sur coup franc face au Deportivo La Corogne l’a rappelé, mais la concurrence s’intensifie, et la rotation imposée par Diego Simeone l’oblige parfois à prendre place sur le banc. Si son récent contrat court jusqu’en 2027, un départ prématuré n’est plus un tabou. Les Colchoneros mesurent l’ampleur de son héritage, tout en réajustant progressivement le projet sportif autour de joueurs plus jeunes.

Les propos élogieux de Simeone à son attaquant vedette

Malgré la transition, Diego Simeone continue de saluer le professionnalisme et l’implication de Griezmann. Le technicien argentin n’a jamais caché sa gratitude : il rappelle régulièrement l’importance de l’attaquant, modèle de travail et d’investissement sur et en dehors du terrain. Pour lui, l’influence de Griezmann ne s’arrête pas au nombre de buts, mais s’étend à l’ensemble du vestiaire et à la dynamique du groupe. Cette reconnaissance n’a pas empêché l’Atlético d’élargir ses options offensives, gage d’une nouvelle ère qui, à terme, pourrait accélérer la réflexion du Français sur son avenir.

Monterrey relance la piste Griezmann après le départ de Ramos

Selon El Chiringuito, les Rayados de Monterrey veulent frapper fort après avoir perdu une figure de proue, dans la mouvance de la récente fin du passage de Sergio Ramos au Mexique. Le club cible explicitement Griezmann pour construire un nouveau projet ambitieux. Cette opération séduction intervient alors que Monterrey doit composer avec les difficultés d’Anthony Martial, auteur d’un début d’aventure discret (aucun but lors de ses premiers matches). Monterrey entend ainsi retrouver une « locomotive » sur le terrain et dans les vestiaires, avec un profil international de renom.

Enjeux familiaux et financiers : Griezmann tenté par le Mexique ?

L’offre des Rayados dépasse le simple aspect sportif. Elle séduit Griezmann tant sur le plan financier que familial : le projet présenté, associé à des conditions attractives, pourrait être un atout décisif dans sa réflexion. Les dirigeants mexicains jouent la carte du confort, cherchant à convaincre le numéro 7 alors qu’il avait initialement l’intention de privilégier une fin de carrière aux États-Unis. Ce revirement place Griezmann face à une alternative inédite, dans un contexte où le football outre-Atlantique attire de plus en plus de stars européennes en quête de nouveau défi.

L’option Monterrey pour rebondir après une saison contrastée

Au cœur d’une saison où son influence sur le terrain reste réelle mais moins constante, la perspective d’un transfert en Liga MX pourrait lui offrir un dernier grand tremplin. Pour Monterrey, l’arrivée de Griezmann incarnerait un rebond après le départ de leur ex-leader défensif, récemment évoqué pour un projet directionnel à Séville. Sur place, l’attente est grande, d’autant que les prestations décevantes d’Anthony Martial, visiblement en mal d’efficacité, n’ont pas permis d’effacer la perte de leur précédente star. Le club mexicain voit dans Griezmann l’homme idéal pour relancer l’engouement. La décision du champion du monde sera-t-elle motivée par le défi sportif, la stabilité familiale ou l’attrait financier ? Le suspense reste entier. Griezmann s’apprête-t-il à tourner la plus grande page de sa carrière pour succomber à l’appel du Mexique ? Le feuilleton est lancé, et toutes les options restent sur la table.