À LA UNE DU 15 JAN 2026
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
[11:33]OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)
[11:09]PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !
[11:01]PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 
[10:27]ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 11:33
Christian Bassila
L’OL a annoncé ce jeudi du nouveau directeur de l’Academy en la personne de Christian Bassila.

L’Olympique Lyonnais a un nouveau directeur de l’Academy. Comme annoncé ce jeudi dans un communiqué par le club rhodanien, Christian Bassila, formé chez les Gones, joueur professionnel puis éducateur, a été nommé à ce poste.

Le communiqué de l’OL

« Formé à l’OL, joueur professionnel puis éducateur, Christian Bassila revient à Lyon en tant que directeur de l’Academy.

Arrivé au centre de formation à l’âge de 15 ans, Christian Bassila a débuté sa carrière professionnelle en 1996, lancé par une légende du Club, alors entraineur, Bernard Lacombe. Le milieu défensif joue 59 matchs officiels en rouge et bleu et accroche une Coupe Intertoto à son palmarès, aux côtés de ses camarades de la génération 1977.

Il poursuit sa carrière de joueur en France, où il ajoute une Coupe de France avec Guingamp et une Coupe de la Ligue avec Strasbourg, et dans des championnats prestigieux d’Europe, Premier League et Bundesliga. Il passe également par la 1ère division Grecque et enrichit son palmarès avec une Coupe de Grèce.

A la fin de sa carrière, il est de retour à l’OL en tant que consultant pour la chaine du Club pendant, 4 saisons. Rattrapé par l’appel du terrain, il débute ensuite sa reconversion dans la formation, d’abord dans la région, à Limonest. Il prend ensuite les fonctions de directeur de la pré-formation à l’Academy de l’OL en 2015, puis devient entraineur de l’équipe réserve, avant de rejoindre l’INF de Clairefontaine en 2019.

Son parcours de formateur a constamment été guidé par une mission et une responsabilité, celles de perpétuer l’excellence, de faire émerger des talents et d’enseigner l’exigence du football professionnel ; les mêmes valeurs qui résonnent dans le projet Lyonnais. »

