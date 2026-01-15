OGC Nice : un cadre du Gym vide son sac et balance sur Franck Haise

Morgan Sanson n’a pas mâché ses mots sur l’ambiance laissée par Franck Haise à l’OGC Nice. Désormais capitaine, le milieu niçois raconte comment Puel a reconstruit un vestiaire qui s’était peu à peu refermé sous l’ère précédente.

Franck Haise, un vestiaire fracturé et l’envie de tout changer

Nommé capitaine peu après l’arrivée de Claude Puel, Morgan Sanson incarne aujourd’hui un passage de témoin. Le joueur ne cache pas qu’il revient de loin : une première partie de saison compliquée sur le plan personnel, mais surtout, un collectif marqué par une communication distendue sous les ordres de Franck Haise. En conférence de presse avant le match face à Toulouse, le milieu a vidé son sac sur son ancien coach.

« C’était un peu plus compliqué avec Haise. On n’avait plus trop de communication. J’ai ma part de responsabilité c’est sur. J’ai un peu de regret là-dessus. J’aurais pu aller vers lui. Il n’est pas vraiment venu vers moi non plus. J’ai senti que je n’avais pas sa confiance. Même si avant qu’il parte j’ai rejoué », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par ICI Azur.

Longtemps, Nice a pâti d’un manque de cohésion. Sanson n’hésite plus à le dire : chacun a sa part de responsabilité, attribuant cette cassure à la perte de lien entre joueurs et staff lors des derniers mois de l’ère Haise. Moins d’échanges, moins de collectif, un malaise perceptible, difficile à chasser tant que la parole restait rare. C’est cette transition post-Haise, explorée en profondeur dans l’évolution récente de Sanson sous Puel, qui a marqué un tournant pour la saison niçoise.

Claude Puel, architecte d’une nouvelle énergie collective

L’arrivée de Claude Puel a tout changé. La confiance retrouvée, un dialogue relancé, la place des jeunes (Everton, Mantsounga) et le renouveau de leaders tels que Sanson : tout converge vers une dynamique collective forte. Puel s’appuie sur l’évolution de l’effectif pour solidifier un vestiaire désormais rassemblé autour d’objectifs ambitieux. Le cas du légendaire Dante, même en phase de reprise, illustre cette volonté d’inclure tous les profils dans le rebond collectif.

Un rendez-vous décisif face à Toulouse, symbole du renouveau

Avant d’affronter Toulouse, Sanson insiste : le retour du public, notamment des ultras de la Populaire Sud, devient essentiel pour soutenir un groupe qui sort d’une période de doutes. « On sait qu’on aura besoin de tout le monde sur la fin de saison », concède-t-il, confiant dans l’union retrouvée entre joueurs et tribunes.

Nouvelle ère pour le Gym et son capitaine

Avec Sanson en leader libéré et Puel à la baguette, l’OGC Nice se projette vers la suite de la saison avec une envie nouvelle. Le club mise sur le collectif, l’écoute et un vestiaire réconcilié, tournant définitivement la page d’un passé trop silencieux pour viser plus haut ce printemps.