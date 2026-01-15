RC Lens Mercato : un ancien taulier du PSG comme idée de génie cet hiver ?

Après la grave blessure musculaire de Régis Gurtner aux ischio-jambiers, confirmée par Pierre Sage ce jeudi, le RC Lens se retrouve contraint de chercher rapidement une doublure expérimentée pour Robin Risser. Le mercato hivernal bat son plein, et parmi les profils qui font sens sur le papier, un nom a été évoqué sur les réseaux : Salvatore Sirigu.

Un gardien libre, expérimenté et francophone

À 39 ans, Salvatore Sirigu est sans club depuis l’été 2025, après avoir quitté Palerme où il avait signé en août 2024 pour un contrat d’un an (avec option jusqu’en 2026). L’ancien international italien (28 sélections), formé à Palerme, a connu une carrière riche : plus de 200 matchs en Serie A, plusieurs saisons au PSG (où il a remporté quatre titres de champion de France), passages à Séville, Torino, Nice, Fatih Karagümrük en Turquie… et même un retour émouvant dans son club formateur sicilien. À Paris, il a notamment côtoyé un certain Odsonne Édouard.

Libre de tout contrat, Sirigu représente une option low-cost financièrement : pas d’indemnité de transfert, et un salaire potentiellement négociable pour un rôle de doublure où il ne serait pas amené à jouer tous les matchs. Il parle parfaitement français (après ses années au PSG et à Nice), connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts, et a déjà occupé le statut de numéro 2 dans plusieurs clubs sans créer de frustration.

C’est d’ailleurs le très bon compte @RacingDebrief_ qui a lancé le débat dans un post sur X : « Libre, peu coûteux, expérience hors-normes, statut facile à gérer, parle français, expérience en Ligue 1… N’a pas joué depuis un an mais ne devrait pas évoluer en 2nde partie de saison… » Un profil qui colle presque parfaitement aux besoins lensois : stabiliser le groupe en cas de pépin avec Risser, encadrer les jeunes gardiens du centre de formation, et apporter une sérénité dans une saison où Lens joue le haut du tableau.

Les points d’interrogation à lever

Malgré ses atouts, plusieurs interrogations subsistent :

Son niveau physique actuel : Sirigu n’a plus disputé de match officiel depuis plus d’un an. Même s’il s’entraînait régulièrement, retrouver le rythme compétitif à 39 ans n’est jamais anodin, surtout pour un gardien.

Son salaire : Même en acceptant un rôle de doublure, l’Italien a touché des émoluments conséquents tout au long de sa carrière. Lens, qui gère très bien ses finances, devra s’assurer que le deal reste raisonnable.

La motivation : Accepterait-il de venir en Artois pour un projet où il sait qu’il jouera peu ? Son retour à Palerme en 2024/2025 montrait encore un attachement fort au football, mais il pourrait aussi choisir de raccrocher ou de privilégier un rôle plus important ailleurs.

Pour l’instant, aucun contact officiel n’a filtré entre le RC Lens et l’entourage de Sirigu. Le club artésien devrait activer plusieurs pistes (nous évoquions un éventuel retour de prêt de Mattia Fortin), mais le nom de l’Italien a le mérite de faire consensus parmi les observateurs et supporters : il représente le type de recrutement malin que Lens affectionne depuis plusieurs saisons.

Une décision rapide attendue

Avec le match contre l’AJ Auxerre ce samedi 17 janvier, et le mercato qui ferme ses portes début février, Pierre Sage et le board lensois n’ont que peu de temps pour trancher. Sirigu pourrait être la solution la plus rapide et la moins risquée sur le plan sportif. Reste à savoir si les dirigeants sang et or passeront à l’action. Une chose est sûre : si Lens parvient à boucler cette piste, ce serait un coup de maître pour sécuriser une saison déjà exceptionnelle.