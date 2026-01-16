ASSE Mercato : Horneland tient son premier renfort de l’hiver, il fonde de gros espoirs sur lui !

Eirik Horneland espère que le retour à la compétition de Chico Lamba parviendra à solidifier la défense de l’ASSE.

Le Mercato hivernal devrait être calme à l’ASSE, comme l’a confirmé ce jeudi, en conférence de presse, Eirik Horneland, et ce malgré la blessure de Maxime Bernauer, out jusqu’à la fin de la saison. « Derrière, nous avons des possibilités, a expliqué Horneland. Il y a le retour de Chico Lamba, il y a Nadé, Pedro, Ferreira, Annan, Appiah, Ben Old. Et dans les autres secteurs, on est bien équipés aussi. S’il y a un manque, c’est peut-être au milieu, surtout quand Jaber n’est pas là. Il n’y a pas vraiment d’autre numéro 6. Mais c’est important aussi de donner du temps de jeu aux jeunes : Pedro, Eymard, El Jamali. Gadegbeku aussi. On a un bon mix entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Je n’ai fait aucune demande. Après, si les dirigeants veulent renforcer un secteur, ce sera une bonne chose. Mais la difficulté, c’est de trouver des joueurs qui ont du rythme, qui sont prêts à jouer tout de suite. On n’a pas assez de temps pour prendre des joueurs qui manquent de rythme. » Un message plutôt clair.

Horneland compte beaucoup sur le retour de Lamba

Dans cette attente, l’ASSE tient déjà un renfort en la personne de Chico Lamba. Enfin remis de sa pubalgie, le défenseur portugais a rejoué le week-end dernier en amical contre Auxerre (1-1) et Horneland devrait le faire débuter samedi face à Clermont. « « Chico est très bien à l’entraînement et il a livré un match encourageant contre Auxerre, a expliqué Horneland. Il n’a pas joué depuis trois mois mais il fallait qu’il passe par l’opération. Il va pouvoir jouer avec ses pleines capacités. Je suis très content de son retour. On a beaucoup investi sur lui cet été. Il a une grande importance pour l’équipe. Il va nous apporter ses qualités. C’est un joueur qui aime défendre, qui aime protéger son but. Et ses coéquipiers ont une grande confiance en lui. ? » Normal, puisque l’ASSE était en tête de la Ligue 2 avant sa blessure !