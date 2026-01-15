PSG Mercato : une décision a été prise pour Dembélé, sa future destination se précise

Alors que le Paris Saint-Germain vient d’expédier les prolongations de plusieurs cadres, la situation d’Ousmane Dembélé concentre toutes les attentions. Au cœur des tractations, le club de la capitale affiche une fermeté inédite sur la question salariale : la page Neymar, Messi, Mbappé est définitivement tournée, l’équilibre économique du projet prime sur toute surenchère individuelle.

Le contexte des négociations entre Paris et Dembélé

Sous contrat jusqu’en 2028, Dembélé reste une valeur stratégique pour le PSG. Déjà bien rémunéré, il touche actuellement 18 millions d’euros par saison. Récemment, le club a transmis une première offre de prolongation, assortie d’un nouveau salaire de 30 millions d’euros annuel. Refus immédiat du clan du joueur, qui juge la proposition loin de ses aspirations, dans le sillage d’un statut de Ballon d’Or et après une saison remarquée.

Ce bras de fer financier témoigne du changement d’époque dans la gestion parisienne. L’idée n’est plus de céder aux exigences démesurées, mais bien de préserver une cohésion forte et une grille salariale cohérente, comme l’illustrent également les discussions menées avec Bradley Barcola.

La nouvelle ligne économique du PSG

Le club parisien refuse catégoriquement de revenir à la surenchère salariale de la période Neymar-Messi-Mbappé. Des contrats records (jusqu’à 70 M€/an pour Mbappé) avaient fragilisé l’ensemble du projet sportif et retardé certains recrutements. « On ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l’équilibre économique du club », confie le club à L’Équipe. Une grosse décision assumée pleinement par le PSG, qui a déjà porté ses fruits.

Ces choix forts découlent d’un constat sans appel : les plus gros salaires de l’histoire du club n’ont pas permis de conquérir la Ligue des champions. Pour le PSG, il n’est pas question de mettre en péril l’équilibre du vestiaire ni d’accepter une inflation qui nuirait au modèle économique. Un message très clair envoyé à l’ensemble de l’effectif, dans la droite ligne de la stratégie actuelle.

Dembélé en Arabie saoudite dès l’été prochain ?

Le PSG avance ses pions sans agitation. La première offre rejetée par l’entourage de Dembélé a été formulée en accord avec les nouveaux principes du club : pas de folie, pas de dérapage salarial. La direction parisienne souhaite valoriser l’apport de l’ancien Barcelonais, tout en traçant des frontières précises à ne pas franchir, fût-ce pour un joueur clé. Comme déjà relayé sur notre site, L’Équipe rajoute que Dembélé « pourrait trouver, à moyen terme, dans des pays comme l’Arabie saoudite ce qu’il n’aurait pas obtenu au PSG ».

Aucune décision ne sera prise sous la pression ou dans la précipitation, et le club ne se laisse pas perturber par les bruits de couloir. Le clan Dembélé, lui aussi, adopte un profil bas, insistant sur la volonté du joueur de rester concentré sur le terrain. La gestion de cet épisode s’inscrit dans une politique désormais assumée jusqu’au bout, où le pragmatisme a définitivement pris le pas sur la démesure.