OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 16:43
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, était de passage ce vendredi en conférence de presse.

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le déplacement à Angers, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a fait le point sur plusieurs dossiers chauds. Outre le cas de l’Angevin Himad Abdelli, convoité par le club phocéen, le technicien italien s’est confié sur les rumeurs de départ de Pierre-Emile Hojbjerg, ardemment courtisé par la Juventus Turin, et sur la suite du mercato hivernal.

« Pour les renforts, on verra ce que l’on va faire »

« Pierre-Emile Hojbjerg, on a démenti les informations via son agent. Il voulait rester ici. Il n’a jamais été dans mon esprit, dans celui de Pablo Longoria ou de Mehdi Benatia qu’il allait partir. C’est un des joueurs qui m’est le plus fidèle. Pour les renforts, on verra ce que l’on va faire », a expliqué e coach de l’OM.

Avec cette sortie, Roberto De Zerbi confirme que Pierre-Emile Hojbjerg sera Marseillais jusqu’à la fin de la saison et reste flou sur les éventuels mouvements du mercato hivernal pour les Olympiens.

