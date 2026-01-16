À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 17:05
Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili aux côtés de leurs coéquipiers de l'ASSE
Alors que Zuriko Davitashvili a fait son retour ce vendredi sur les pelouses d’entraînement de l’ASSE, Irvin Cardona devrait jouer ce week-end contre Clermont.

À la veille de la réception ce samedi (20h55) de Clermont, pour le compte de la 19e journée de Ligue 2, es joueurs de l’AS Saint-Étienne ont effectué ce vendredi leur dernier entraînement avant la rencontre.

Absent pour ce match, Zuriko Davitashvili a toutefois fait son retour sur les pelouses de l’Étrat, comme le rapporte Envertetcontretous. Le Géorgien s’est entraîné individuellement et a pu retoucher le ballon. Reste désormais à savoir s’il sera remis sur pied pour le choc de la montée le week-end prochain face au Stade de Reims.

Cardona devrait être apte face à Clermont

Autre bonne nouvelle : Irvin Cardona était présent lors de la séance collective. Incertain après avoir été touché au genou droit à l’entraînement plus tôt dans la semaine, l’ancien Brestois devrait donc bien figurer dans le groupe retenu par Eirik Horneland pour affronter les Clermontois.

