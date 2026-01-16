ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Alors que Zuriko Davitashvili a fait son retour ce vendredi sur les pelouses d’entraînement de l’ASSE, Irvin Cardona devrait jouer ce week-end contre Clermont.

À la veille de la réception ce samedi (20h55) de Clermont, pour le compte de la 19e journée de Ligue 2, es joueurs de l’AS Saint-Étienne ont effectué ce vendredi leur dernier entraînement avant la rencontre.

Absent pour ce match, Zuriko Davitashvili a toutefois fait son retour sur les pelouses de l’Étrat, comme le rapporte Envertetcontretous. Le Géorgien s’est entraîné individuellement et a pu retoucher le ballon. Reste désormais à savoir s’il sera remis sur pied pour le choc de la montée le week-end prochain face au Stade de Reims.

Cardona devrait être apte face à Clermont

Autre bonne nouvelle : Irvin Cardona était présent lors de la séance collective. Incertain après avoir été touché au genou droit à l’entraînement plus tôt dans la semaine, l’ancien Brestois devrait donc bien figurer dans le groupe retenu par Eirik Horneland pour affronter les Clermontois.