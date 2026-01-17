À LA UNE DU 17 JAN 2026
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
[20:09]RC Lens – « Quand le PSG voudra que les choses changent… » : la conf de Sage après Auxerre
[20:07]FC Nantes : le groupe pour affronter le PFC avec une absence majeure et une première
[19:57]ASSE – Clermont : la compo verte pour le mini-derby
[19:34]CAN 2025 : le Nigeria de Simon et Awaziem 3e aux dépens de l’Egypte de Mohamed
[19:18]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : un nouveau courtisan de poids pour Carrasco
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Clermont : la compo verte pour le mini-derby

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 19:57
💬 Commenter
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match au Mans.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En quête d’un premier succès depuis quatre matches toutes compétitions confondues, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a dévoilé son onze de départ pour le mini-derby face à Clermont à 20h55.

Eirik Horneland l’a dit en conférence de presse : les deux prochains matches seront très importants pour l’ASSE. Et pour cause ! Incapables de gagner ses quatre dernières parties toutes compétitions confondues, dont trois de Ligue 2 (défaite à Dunkerque, nuls contre Bastia et au Mans), les Verts ont rétrogradé à la 4e place du classement. Un rang indigne de leur statut d’hyper favori de la division. Face à Clermont ce samedi, il s’agira de renouer avec le succès pour commencer. Et samedi prochain, à Reims, il faudra enchaîner pour passer devant un autre prétendant à la montée. L’ASSE n’a plus de temps à perdre, raison pour laquelle Horneland aligne ce onze ambitieux :

ASSE : Larsonneur – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Moueffek – El Jamali, Boakye – Stassin.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot