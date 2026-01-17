En quête d’un premier succès depuis quatre matches toutes compétitions confondues, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a dévoilé son onze de départ pour le mini-derby face à Clermont à 20h55.

Eirik Horneland l’a dit en conférence de presse : les deux prochains matches seront très importants pour l’ASSE. Et pour cause ! Incapables de gagner ses quatre dernières parties toutes compétitions confondues, dont trois de Ligue 2 (défaite à Dunkerque, nuls contre Bastia et au Mans), les Verts ont rétrogradé à la 4e place du classement. Un rang indigne de leur statut d’hyper favori de la division. Face à Clermont ce samedi, il s’agira de renouer avec le succès pour commencer. Et samedi prochain, à Reims, il faudra enchaîner pour passer devant un autre prétendant à la montée. L’ASSE n’a plus de temps à perdre, raison pour laquelle Horneland aligne ce onze ambitieux :

ASSE : Larsonneur – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Moueffek – El Jamali, Boakye – Stassin.