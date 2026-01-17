Déçu par la défaite de son équipe sur la pelouse de Troyes (1-2), l’entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, s’est déjà tourné vers le choc de la semaine prochaine contre l’ASSE.

En attendant que l’ASSE descende sur le terrain, ce soir, face à Clermont, ses candidats pour la montée se sont ébroués ce samedi après-midi. Troyes a confirmé sa pole position en dominant le Stade de Reims (2-1) dans le derby. Le Red Star, lui, est allé s’imposer à Grenoble (3-0). L’ESTAC conserve ses six points d’avance en tête de la Ligue 2. Il est désormais suivi par le club audonien (2e), Dunkerque (3e), vainqueur hier de Pau (3-1), et Reims. Les Verts, eux, sont 6es mais ils pourraient s’emparer de la 3e place en cas de succès ce soir.

« Je veux voir un groupe combatif pour la réception de Saint-Étienne »

La semaine prochaine verra le Stade de Reims et Saint-Etienne en découdre à Auguste-Delaune. L’entraîneur champenois a conscience de l’importance de cette partie et a déjà lancé le match, ce soir, dans les couloirs du stade de l’Aube : « On peut avoir des regrets en première mi temps. Il nous a manqué de l’efficacité et on ne doit pas encaisser ce deuxième but. Tout n’est pas à jeter pour autant. On doit tous faire notre analyse et repartir du bon pied la semaine prochaine. Je veux voir un groupe combatif pour la réception de Saint-Étienne ».

Les Verts auront fort à faire en Champagne samedi prochain car les Rouge et Blanc sont forts à domicile cette saison : 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont cependant rencontré des difficultés face aux gros (nul contre Troyes, défaite face à Dunkerque).