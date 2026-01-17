Après la victoire de son équipe sur Levante (2-0), le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a remercié Kylian Mbappé pour son investissement et son leadership.

Remplaçant et entré en fin de match contre le FC Barcelone (2-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche dernier, pas convoqué pour l’élimination sur le terrain d’Albacete (2-3) mercredi, Kylian Mbappé était titulaire cet après-midi contre Levante (2-0). Et ce alors que le staff médical du Real Madrid lui conseillait de rester encore au repos. Mais le natif de Bondy sait que la situation est critique chez les Merengue et il a tenu à jouer. C’est d’ailleurs qui a provoqué le pénalty qu’il a lui-même transformé sur l’ouverture du score. Après la partie, son nouvel entraîneur, Alvaro Arbeloa, a dit tout le bien qu’il pense de sa star.

« C’est un garçon sensationnel, un leader naturel »

« On sait qu’il est touché au genou et je le remercie pour son effort. N’importe qui aurait pu ne pas jouer mais en deux jours, Kylian m’a montré que c’est un véritable leader. C’est un garçon sensationnel, un leader naturel et j’espère que son genou va tenir longtemps parce qu’on va avoir besoin de lui. Il fait la différence à chaque match et quand il joue, on est ravi. »

En une année et demi, Kylian Mbappé est devenu la référence du Real Madrid. Avant lui, chaque ligne avait un joueur-phare attitré, de Thibaut Courtois dans les buts à Vinicius Jr en attaque en passant par Militao en défense, Federico Valverde et Jude Bellingham au milieu. Mais à force de buts et d’investissement, le capitaine des Bleus les a tous dépassés pour devenir la référence de l’équipe madrilène.