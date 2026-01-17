À LA UNE DU 17 JAN 2026
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
[20:09]RC Lens – « Quand le PSG voudra que les choses changent… » : la conf de Sage après Auxerre
[20:07]FC Nantes : le groupe pour affronter le PFC avec une absence majeure et une première
[19:57]ASSE – Clermont : la compo verte pour le mini-derby
[19:34]CAN 2025 : le Nigeria de Simon et Awaziem 3e aux dépens de l’Egypte de Mohamed
[19:18]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : un nouveau courtisan de poids pour Carrasco
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 20:44
💬 Commenter
Kylian Mbappé saluant Alvaro Arbeloa lors de la victoire du Real Madrid sur Levante.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après la victoire de son équipe sur Levante (2-0), le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a remercié Kylian Mbappé pour son investissement et son leadership.

Remplaçant et entré en fin de match contre le FC Barcelone (2-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche dernier, pas convoqué pour l’élimination sur le terrain d’Albacete (2-3) mercredi, Kylian Mbappé était titulaire cet après-midi contre Levante (2-0). Et ce alors que le staff médical du Real Madrid lui conseillait de rester encore au repos. Mais le natif de Bondy sait que la situation est critique chez les Merengue et il a tenu à jouer. C’est d’ailleurs qui a provoqué le pénalty qu’il a lui-même transformé sur l’ouverture du score. Après la partie, son nouvel entraîneur, Alvaro Arbeloa, a dit tout le bien qu’il pense de sa star.

« C’est un garçon sensationnel, un leader naturel »

« On sait qu’il est touché au genou et je le remercie pour son effort. N’importe qui aurait pu ne pas jouer mais en deux jours, Kylian m’a montré que c’est un véritable leader. C’est un garçon sensationnel, un leader naturel et j’espère que son genou va tenir longtemps parce qu’on va avoir besoin de lui. Il fait la différence à chaque match et quand il joue, on est ravi. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En une année et demi, Kylian Mbappé est devenu la référence du Real Madrid. Avant lui, chaque ligne avait un joueur-phare attitré, de Thibaut Courtois dans les buts à Vinicius Jr en attaque en passant par Militao en défense, Federico Valverde et Jude Bellingham au milieu. Mais à force de buts et d’investissement, le capitaine des Bleus les a tous dépassés pour devenir la référence de l’équipe madrilène.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot