À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 17:12
💬 Commenter
Vinicius Jr et Kylian Mbappé célébrant un but avec le Real Madrid.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’accueil du Bernabeu pour ses joueurs a été houleux, cet après-midi, avant le coup d’envoi du match contre Levante (2-0). Kylian Mbappé a réconforté Vinicius Jr avant de pénétrer sur la pelouse.

Après la défaite contre le FC Barcelone (2-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le renvoi de Xabi Alonso et l’humiliation honteuse de la Coupe du Roi à Albacete (0-2), les supporters du Real Madrid promettaient un accueil houleux à leurs joueurs, ce samedi contre Levante (2-0). La direction du club avaient tenté de les décourager en assurant que ceux qui seraient surpris en train d’huer se verraient priver de leur abonnement. Mais pas de quoi refroidir les fans merengue : à leur entrée sur la pelouse, les joueurs du Real Madrid ont eu droit à une bronca, qui s’est prolongée lors de la présentation des joueurs. Vinicius Jr a eu droit à une grosse bordée de sifflets alors que Kylian Mbappé a a été épargné. Des huées qui ont touché le Brésilien…

Arbeloa a volé à son secours après le match

Dans une vidéo diffusée par AS sur X, on voit le Brésilien assis sur les marches du couloir menant au terrain, avant le coup d’envoi du match, la tête entre les mains. Kylian Mbappé, juste derrière lui, lui pose les mains sur ses épaules pour le réconforter. Un dirigeant arrive ensuite pour le soutenir à son tour. Très émotif, l’ailier a connu une partie compliquée, au cours de laquelle il n’est pas parvenu à se montrer décisif. Et à la fin, il est retourné aux vestiaires sans saluer les supporters. Il se pourrait qu’il y ait eu une fracture entre le public et son ancienne coqueluche.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a été interrogé sur ces sifflets. Il a réclamé de l’indulgence, rappelant tout ce que Vinicius a fait de bon pour le Real Madrid. Il a aussi estimé que ceux qui le sifflaient lui ou Florentino Pérez n’étaient pas de vrais supporters et œuvraient contre leur club. Pas sûr que cela contribue à l’apaisement.

Compétitions

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot