L’accueil du Bernabeu pour ses joueurs a été houleux, cet après-midi, avant le coup d’envoi du match contre Levante (2-0). Kylian Mbappé a réconforté Vinicius Jr avant de pénétrer sur la pelouse.

Après la défaite contre le FC Barcelone (2-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le renvoi de Xabi Alonso et l’humiliation honteuse de la Coupe du Roi à Albacete (0-2), les supporters du Real Madrid promettaient un accueil houleux à leurs joueurs, ce samedi contre Levante (2-0). La direction du club avaient tenté de les décourager en assurant que ceux qui seraient surpris en train d’huer se verraient priver de leur abonnement. Mais pas de quoi refroidir les fans merengue : à leur entrée sur la pelouse, les joueurs du Real Madrid ont eu droit à une bronca, qui s’est prolongée lors de la présentation des joueurs. Vinicius Jr a eu droit à une grosse bordée de sifflets alors que Kylian Mbappé a a été épargné. Des huées qui ont touché le Brésilien…

Arbeloa a volé à son secours après le match

Dans une vidéo diffusée par AS sur X, on voit le Brésilien assis sur les marches du couloir menant au terrain, avant le coup d’envoi du match, la tête entre les mains. Kylian Mbappé, juste derrière lui, lui pose les mains sur ses épaules pour le réconforter. Un dirigeant arrive ensuite pour le soutenir à son tour. Très émotif, l’ailier a connu une partie compliquée, au cours de laquelle il n’est pas parvenu à se montrer décisif. Et à la fin, il est retourné aux vestiaires sans saluer les supporters. Il se pourrait qu’il y ait eu une fracture entre le public et son ancienne coqueluche.

En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a été interrogé sur ces sifflets. Il a réclamé de l’indulgence, rappelant tout ce que Vinicius a fait de bon pour le Real Madrid. Il a aussi estimé que ceux qui le sifflaient lui ou Florentino Pérez n’étaient pas de vrais supporters et œuvraient contre leur club. Pas sûr que cela contribue à l’apaisement.