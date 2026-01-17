Avant le coup d’envoi du mini-derby contre Clermont, les Green Angels ont taclé la direction de l’ASSE à travers une banderole cinglante.

Après quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues (Dunkerque, Bastia, Nice en Coupe, Le Mans), les joueurs de l’AS Saint-Etienne devaient s’attendre à un accueil au mieux frisquet, au pire un peu chaud. Ça a été viril mais correct, comme on dit dans le jargon, les ultras se contentant de faire passer des messages via des banderoles. Enfin, seulement les Green Angels puisque la tribune des Magic Fans était une nouvelle fois fermée.

« L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte »

Avant le coup d’envoi, les GA ont déployé deux banderoles sur lesquelles on pouvait lire le même message : « Qui mène la barque pour éviter un nouveau naufrage ? L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte ». Une diatribe évidemment destinée à Kilmer Sports, dont les investissements depuis un an et demi ne sont pas couronnés de succès au plan sportif avec une relégation dès la première saison et une place hors du top 2 de la L2, qui permet une remontée immédiate en fin de saison.

Plutôt que de diriger leur courroux contre Eirik Horneland ou les joueurs, les ultras stéphanois l’ont dirigé sur les dirigeants. Une bonne chose puisque, comme l’a dit l’entraîneur norvégien, les deux prochains matches, contre Clermont et à Reims, seront décisifs.