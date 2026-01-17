À LA UNE DU 17 JAN 2026
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 21:23
💬 Commenter
La banderole des Green Angels avant le match contre Clermont.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Avant le coup d’envoi du mini-derby contre Clermont, les Green Angels ont taclé la direction de l’ASSE à travers une banderole cinglante.

Après quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues (Dunkerque, Bastia, Nice en Coupe, Le Mans), les joueurs de l’AS Saint-Etienne devaient s’attendre à un accueil au mieux frisquet, au pire un peu chaud. Ça a été viril mais correct, comme on dit dans le jargon, les ultras se contentant de faire passer des messages via des banderoles. Enfin, seulement les Green Angels puisque la tribune des Magic Fans était une nouvelle fois fermée.

« L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte »

Avant le coup d’envoi, les GA ont déployé deux banderoles sur lesquelles on pouvait lire le même message : « Qui mène la barque pour éviter un nouveau naufrage ? L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte ». Une diatribe évidemment destinée à Kilmer Sports, dont les investissements depuis un an et demi ne sont pas couronnés de succès au plan sportif avec une relégation dès la première saison et une place hors du top 2 de la L2, qui permet une remontée immédiate en fin de saison.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Plutôt que de diriger leur courroux contre Eirik Horneland ou les joueurs, les ultras stéphanois l’ont dirigé sur les dirigeants. Une bonne chose puisque, comme l’a dit l’entraîneur norvégien, les deux prochains matches, contre Clermont et à Reims, seront décisifs.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot