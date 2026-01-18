OM : Abdelli, le Mercato… De Zerbi glisse un message à Benatia et Longoria

Roberto De Zerbi a évoqué le Mercato hier soir après la victoire de l’OM à Angers (5-2).

L’OM s’est facilement imposé à Angers (5-2) hier soir et Himad Abdelli n’était pas aligné par le SCO. Dans le viseur de l’OM, le milieu algérien a été laissé au repos par Alexandre Dujeux, qui a expliqué sa décision de se priver de son meneur de jeu sur Ligue 1+. « J’ai parlé avec Himad, j’ai senti chez lui une réticence à jouer, a confié le technicien du SCO. Et de mon côté, si je l’aligne et qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile. Si on se met à sa place, c’est pas évident, si on se met à ma place, c’est pas évident. En tout cas, c’est un garçon que j’adore et que je continuerai à adorer (sourire). » Cette déclaration accrédite un peu plus l’éventualité d’un départ d’Abdelli à l’OM.

Abdelli pas encore à l’OM selon De Zerbi

Pourtant, après la rencontre, Roberto De Zerbi a calmé le jeu, et entretenu le flou. « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe. Je ne sais pas si on va le faire. Abdelli est un joueur très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers. » Le technicien italien a ensuite donné sa vision du mercato hivernal : « Le mercato est le travail de Longoria et de Benatia. Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je sais aussi que je serai toujours content qu’on me ramène d’autres bons joueurs. J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, on n’a pas besoin de prendre de nouveaux joueurs. » En clair : De Zerbi est content de ses joueurs mais il n’aurait aucune objection à en accueillir d’autres. A commencer par Abdelli, puisque les propos de Dujeux semblent quand même assez explicites…