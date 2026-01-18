À LA UNE DU 18 JAN 2026
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
[12:40]ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !
[12:20]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !
[12:00]FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !
[11:30]Revue de presse : c’est toujours chaud au RC Strasbourg avant le derby, un buteur toulousain fait des siennes, jackpot en vue pour le LOSC
[11:00]Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?
[10:30]ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?
[10:00]RC Lens : Pierre Ménès se paye les supporters du RCL et s’inquiète avant le choc contre l’OM
[09:30]PSG, FC Barcelone Mercato : Dro débarque à Paris, les dessous du deal dévoilés
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « une victoire qui fait du bien… et un peu moins tâche»
RC Lens : Pierre Ménès se paye les supporters du RCL et s’inquiète avant le choc contre l’OM

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 10:00
💬 Commenter
Pierre Ménès n’a pas été tendre avec les supporters du RC Lens suite à leur comportement en marge de la victoire contre Auxerre (1-0).

Devancé au classement par le PSG après sa victoire sur Lille (3-0), le RC Lens devait répondre par une victoire sur Auxerre hier après-midi. Ca a été laborieux car les Bourguignons ont joué crânement leur chance mais les Sang et Or ont fait le travail, s’imposant 1-0. C’est Wesley Saïd qui a inscrit l’unique but de la partie à la 65e, d’un enchaînement contrôle de la poitrine-volée écrasée du gauche. Dans son analyse de la rencontre, Pierre Ménès a mis en avant les difficultés du RCL dans le jeu. « La victoire a été pénible, a-t-il commenté. Pierre Sage était très remonté à la mi-temps et il avait raison. Le Racing était passif dans le jeu. Son coup de gueule a été positif. La deuxième mi-temps a été plus intense.»

Ménès n’a pas compris la grève des supporters lensois

Ménès a ensuite fait part de son pessimisme pour les prochains échéances, à commencer par le déplacement à Marseille. « Le RC Lens est sur 8 victoires consécutives, c’est un record absolu dans son histoire, mais il est de plus en plus attendu. Ce sera le cas dimanche prochain avec son match sur le terrain de l’OM et j’ai peur que cette place de leader pèse un peu lourd dans les têtes des Nordistes. » Enfin, l’ancien consultant de Canal + a glissé un mot sur la grève des supporters hier à Bollaet. « Ils n’étaient pas contents contre les instances, mais ils n’ont rien trouvé de mieux que faire la grève pendant 15 minutes. J’ai du mal à comprendre comment ils ont pu sanctionner une équipe qui leur donne autant de bonheur depuis le début de la saison. » Les supporters du RCL devraient apprécier !

