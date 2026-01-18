ASSE : un Vert a été recadré après la victoire contre Clermont

Après la victoire de l’ASSE face au Clermont Foot, un titulaire stéphanois a été gentiment recadré.

Après la victoire dans la douleur mais importante de l’AS Saint-Étienne face à Clermont (1-0) samedi soir en Ligue 2, Aïmen Moueffek s’est présenté pour revenir sur la prestation des Verts. Si le succès est essentiel dans la course au podium, le milieu stéphanois n’a pas caché une certaine frustration collective après une copie loin d’être parfaite.

Moueffek a reconnu que les Verts n’avaient pas livré leur meilleure performance, mais qu’ils avaient su aller chercher les trois points malgré une première période timide. L’action décisive du match est née d’une combinaison entre Boakye, Stassin et le passeur initiateur, ce qui reflète l’entraînement quotidien du groupe.

Mais c’est sur le plan humain et collectif que Moueffek a retenu l’attention. Après la rencontre, il a adressé un petit « recadrage » assez gentil à Nadir El Jamali, l’un des jeunes joueurs alignés ce soir-là qui aurait pu marquer.

« J’ai aussi un peu tiré les oreilles à Nadir, car je voulais qu’il marque aujourd’hui, mais il marquera au prochain match, il n’y a pas de raison. C’est un très très bon joueur… Il frappe mieux que moi, donc je ne vais pas lui dire comment faire, mais ces frappes-là, il les met tout le temps à l’entraînement et à l’échauffement. Il marquera à Reims, au prochain match » a lancé Moueffek avec humour et bienveillance, dans des propos rapportés par EVECT.

Le message est clair : même si le club veut valoriser ses jeunes talents — Kevin Pedro et Nadir El Jamali ont tous deux été loués pour leur talent et leur sérieux — l’exigence reste de mise. Pour Moueffek, l’ambition d’un club comme l’ASSE ne s’arrête pas à une simple titularisation ; elle passe aussi par l’efficacité et la concrétisation dans les moments clés.

Cette petite mise au point s’inscrit dans une dynamique où les cadres et les jeunes poussent ensemble pour faire grandir l’équipe, avec l’objectif d’enchaîner les victoires, même lorsque le jeu n’est pas parfait. Et il ne l’a clairement pas été face à Clermont.