OL : une compo qui entre dans l’histoire pour affronter le Stade Brestois !

Voici la compo de l’OL pour affronter le Stade Brestois dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.
Ce dimanche, l’OL reçoit le Stade Brestois pour fermer la 18e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Un onze qui entre dans l’histoire, étant donné que, comme le rapporte Stats Foot, Lyon débute un match sans un seul joueur français pour la 1ère fois de l’histoire (nationalité sportive au moment de la rencontre). Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.
La compo de l’OL
Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico (cap) – Abner, Tessmann, Morton – Sulc – Endrick, Moreira.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Brestois 👊🔴🔵#OLSB29 pic.twitter.com/nVwGntAnwZ— Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2026