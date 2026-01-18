OL : une compo qui entre dans l’histoire pour affronter le Stade Brestois !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo de l’OL pour affronter le Stade Brestois dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OL reçoit le Stade Brestois pour fermer la 18e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Un onze qui entre dans l’histoire, étant donné que, comme le rapporte Stats Foot, Lyon débute un match sans un seul joueur français pour la 1ère fois de l’histoire (nationalité sportive au moment de la rencontre). Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico (cap) – Abner, Tessmann, Morton – Sulc – Endrick, Moreira.