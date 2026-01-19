PSG – Sporting : le groupe dévoilé et déjà des absences qui pèsent lourd !

Le PSG retrouve la Ligue des Champions mais l’effectif arrive amoindri.

Après la trêve internationale, le PSG se rend mardi soir sur la pelouse du Sporting pour un match crucial en Ligue des Champions. Une victoire pourrait même permettre une qualification directe pour les huitièmes de finale, à condition que les autres résultats tournent en faveur du club parisien. Mais pour ce rendez-vous, Luis Enrique doit composer avec un groupe réduit et plusieurs absences de poids.

Un groupe très restreint pour un match capital

Pour ce déplacement au Portugal, le coach parisien a convoqué seulement 18 joueurs, un chiffre qui en dit long sur la situation actuelle. Parmi les absences, plusieurs sont liées à des blessures ou des suspensions, mais d’autres sont plus symboliques, notamment après la CAN. Sont absents du groupe : Matvei Safonov, João Neves, Lucas Hernandez (suspendu), Quentin Ndjantou, Kang-in Lee. Et surtout deux absents de marque issus de la CAN : Hakimi, qui a perdu en finale contre le Sénégal hier soir, et Mbaye, qui, lui, a remporté la compétition.

Une double absence qui fait mal

Le fait que Hakimi ne soit pas disponible est évidemment un coup dur pour le PSG, tant le latéral marocain est un élément majeur dans le système de Luis Enrique. Son manque se fait déjà ressentir sur la capacité offensive et défensive du bloc parisien. Quant à Mbaye, l’ailier sénégalais, son absence prive également le PSG d’une option importante en attaque, surtout dans un match où la profondeur et la vitesse peuvent faire la différence.

Malgré ces absences, le PSG garde une opportunité importante : une victoire face au Sporting, combinée à des résultats favorables dans les autres rencontres, pourrait permettre au club de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale. Une perspective qui ferait du bien au moral et qui allégerait la pression sur la suite de la compétition.