ASSE Mercato : que doit recruter Kilmer Sports cet hiver ? Les supporters ont choisi !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 10:28
Eirik Horneland (ASSE)
Comme l’a révélé le sondage que nous avons réalisé, les supporters stéphanois souhaitent avant tout que l’ASSE recrute un numéro 6 cet hiver.

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’AS Saint-Étienne n’a toujours enregistré aucun renfort lors de ce mercato hivernal, alors qu’il ne reste plus que 10 jours avant la fermeture du marché. Interrogé une nouvelle fois la semaine dernière sur le sujet, en amont du match face à Clermont, Eirik Horneland a indiqué qu’il attendait prioritairement l’arrivée d’une sentinelle, et non d’un défenseur central, malgré la blessure de Maxime Bernauer, d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison.

« Derrière, nous avons des possibilités. Il y a le retour de Chico Lamba, il y a Mickaël Nadé, Kevin Pedro, Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Dennis Appiah, Ben Old. Et dans les autres secteurs, on est bien équipés aussi. S’il y a un manque, c’est peut-être au milieu, surtout quand Jaber n’est pas là. Il n’y a pas vraiment d’autre numéro 6. Mais c’est important aussi de donner du temps de jeu aux jeunes : Kevin Pedro, Paul Eymard, Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku aussi. On a un bon mix entre les jeunes et les joueurs plus expérimentée », a confié l’entraîneur des Verts en conférence de presse.

Les supporters rejoignent Horneland et veulent surtout un 6

De notre côté, nous avons interrogé les supporters stéphanois via un sondage réalisé sur le compte X de But! ASSE afin de connaître leur priorité de recrutement d’ici le 31 janvier. Parmi les réponses proposées – « un numéro 6 », « un défenseur central », « les deux » ou « un autre poste » – 56,1 % des votants ont estimé que le recrutement d’un numéro 6 devait être la priorité.

Pour rappel, les pistes menant à Jonathan Varane (Queens Park Rangers), Rabby Nzingoula (RC Strasbourg), Silas Andersen (BK Häcken) et Pierre Dwomoh (Watford) ont été évoquées depuis le début du mercato pour ce poste de sentinelle, sans qu’aucune ne se concrétise à ce stade.

