La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon Fabrizio Romano, l’OM serait tout poche de boucler l’arrivée de Quinten Timber, milieu axial de Feyenoord (24 ans).

L’OM est sur le point de frapper un très gros coup sur le marché des transferts. Selon Fabrizio Romano, les discussions sont entrées dans leur phase finale pour l’arrivée de Quinten Timber, cadre de Feyenoord et l’un des milieux les plus convoités d’Eredivisie.

« L’Olympique de Marseille est sur le point de signer Quinten Timber de Feyenoord, on y est presque ! Accord verbal conclu avec Timber concernant le salaire et négociations finales en cours avec Feyenoord concernant l’indemnité de transfert. Les détails finaux concernant le transfert entre les clubs seront finalisés dans les prochaines 24 heures, comme le souhaite Timber. »

Timber en plus d’Abdelli cet hiver ?

Tout est dit. L’OM est désormais tout proche de boucler un dossier jugé prioritaire par la direction marseillaise et par Roberto De Zerbi, très impliqué dans la construction de son effectif. Le joueur aurait déjà donné son feu vert total au projet olympien, séduit par le discours du coach italien et par la perspective de devenir un élément central du milieu marseillais.

Du côté de Feyenoord, les négociations se poursuivent pour finaliser l’indemnité de transfert, mais l’optimisme est clairement de mise. Le club néerlandais sait que son joueur souhaite rejoindre Marseille rapidement, et Timber pousse pour que l’opération soit conclue dans les 24 heures, comme l’a précisé Fabrizio Romano. Foot Mercato précise que Timber arriverait en plus d’Himad Abdelli cet hiver !

Polyvalent, intense, capable de se projeter et de casser les lignes, Quinten Timber coche toutes les cases du profil recherché par De Zerbi. Son arrivée représenterait un signal fort envoyé à la concurrence en Ligue 1, mais aussi en Europe, alors que l’OM entend clairement passer un cap cette saison. Si tout se déroule comme prévu, l’OM pourrait donc officialiser l’arrivée de l’international néerlandais très rapidement. Le Vélodrome retient son souffle.