La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Hansi Flick serait bel et bien motivé à l’idée de recruter Bernardo Silva (Manchester City, 31 ans) au FC Barcelone au cours du prochain mercato.

Les rumeurs de ces derniers jours n’étaient pas de simples bruits de couloir. Hansi Flick est bel et bien séduit par l’idée de faire venir Bernardo Silva au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Un dossier XXL, validé en interne, qui commence sérieusement à agiter le marché européen.

Le FC Barcelone cible bien Bernardo Silva

Après les discussions autour de Julian Alvarez, un autre nom fait saliver le staff blaugrana. Et pas n’importe lequel. José Alvarez a confirmé la tendance ce lundi soir au micro d’El Chiringuito : « Le Barça observe le mercato et reste attentif à la situation de Julian Alvarez, mais un autre plait beaucoup à Flick et au staff technique blaugrana : Bernardo Silva. Le FC Barcelone le veut pour cet été, lorsqu’il arrivera en fin de contrat et sera donc libre. Le Portugais peut jouer à toutes les positions au milieu, il a de l’expérience et entend terminer son cycle à Manchester pour des raisons personnelles. » Un feu vert clair de Flick, qui voit en Bernardo Silva le profil idéal pour structurer son milieu de terrain.

Une opportunité en or sur le marché

Polyvalent, intelligent tactiquement, capable d’évoluer dans plusieurs registres, le Portugais coche toutes les cases du projet barcelonais. À 31 ans, Bernardo Silva s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. En fin de contrat avec Manchester City, le milieu portugais pourrait être disponible librement cet été. Le journaliste Nico Rodriguez a confirmé ses désirs d’ailleurs. Une donnée capitale pour un FC Barcelone toujours contraint financièrement, mais prêt à frapper fort lorsqu’une vraie opportunité se présente. Son expérience du très haut niveau, sa capacité à s’adapter à tous les systèmes et son leadership séduisent particulièrement Flick, qui veut bâtir un effectif capable de performer immédiatement, tout en encadrant les jeunes talents du club.

PSG et OM : du rêve à la réalité

Ces dernières semaines, le nom de Bernardo Silva a également circulé du côté du PSG et de l’OM. Mais dans les deux cas, il s’agissait davantage d’un fantasme de mercato que d’une piste réellement avancée. À Paris comme à Marseille, le dossier semblait compliqué, tant sur le plan financier que sportif. À Barcelone, en revanche, le projet, le timing contractuel et la volonté du joueur semblent mieux alignés. Reste à savoir ce que l’intéressé en pense in fine…