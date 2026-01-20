À LA UNE DU 20 JAN 2026
Revue de presse espagnole : le Real Madrid recadre Bellingham, Dro met le feu au FC Barcelone !  

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 10:31
Jude Bellingham (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 20 janvier 2026. Au menu du jour : le recadrage de Jude Bellingham au Real Madrid et le dossier Bro au FC Barcelone.

AS : « Leader de la paix »

Kylian Mbappé a apaisé les tensions nées au Real Madrid depuis le départ de Xabi Alonso. En conférence de presse, l’attaquant merengue a déminé tous les dossiers chauds et prôné l’union sacrée. Un vrai leader.

MARCA : « De 10 »

Si la bonne tenue de Mbappé est saluée par tous en Espagne, Jude Bellingham se serait pris une grosse soufflante en interne. « José Angel Sanchez a demandé de prendre ses responsabilités, explique Pipi Estrada. Il souhaite un changement de comportement et qu’il évite de s’égarer. »

SPORT : « Ter Stegen à Gérone »

Comme les rumeurs le laissaient entendre la semaine dernière, Marc-André ter Stegen va quitter le FC Barcelone pour filer à Gérone dès cet hiver. Le gardien allemand veut jouer pour avoir des chances de disputer la Coupe du Monde cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « Piqués »

La défaite face à la Real Sociedad a piqué l’orgueil des joueurs du FC Barcelone. En interne, le cas Dro sème la zizanie : le Barça demande au PSG plus que les 6 M€ de sa clause et Hansi Flick serait excédé par son possible départ cet hiver. Le coach allemand lui aurait demandé de quitter le vestiaire et ne veut plus entendre parler de lui jusqu’à nouvel ordre. Ambiance…

FC BarceloneReal Madrid

