Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Levante veut mettre un terme au prêt de Goduine Koyalipou (25 ans) mais le RC Lens attendrait une indemnisation pour ce retour inattendu.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Levante n’a pas l’intention de conserver Goduine Koyalipou. L’attaquant prêté par le RC Lens n’a pas réussi à s’imposer dans le club de la banlieue de Valence et le nouvel entraîneur, l’ancien Nantais Luis Castro, ne compte pas sur lui. La direction de Levante veut mettre un terme à son prêt, histoire de libérer de la masse salariale et de pouvoir recruter un autre joueur. Mais le média Onda Deportiva Valencia explique que la résiliation ne s’annonce pas aussi simple. Notamment parce que le RC Lens attendrait une indemnisation.

Le Racing veut une indemnité pour Koyalipou

En effet, il ne comptait pas non plus sur Goduine Koyalipou pour cette deuxième partie de saison. Et qu’en plus de se retrouver avec un joueur supplémentaire dans son effectif, il va devoir assumer son salaire pour les six prochains mois. Les négociations avec Levante porteraient là-dessus. Le club espagnol devrait proposer une somme correspondant à deux ou trois mois de salaire de Koyalipou. Une fois l’accord trouvé, l’attaquant centrafricain reviendra en Artois. L’idéal pour les Sang et Or seraient alors de lui trouver une nouvelle destination avant la clôture du marché hivernal…

Il semblerait en tout cas que Pierre Sage ne compte pas sur le joueur, recruté il y a un an à la surprise générale alors qu’il évoluait en Bulgarie. Douze mois plus tard, Goduine Koyalipou peut être considéré comme un flop de la cellule de recrutement du RC Lens.