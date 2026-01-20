À LA UNE DU 20 JAN 2026
[18:41]Stade Rennais Mercato : ça se précise pour une cible de l’ASSE qui a fait scandale avant la CAN
[18:19]FC Barcelone : Flick dit ouvertement vouloir détrôner le PSG en Champions League
[17:55]FC Nantes : une décision des Kita après l’OM fait scandale
[17:39]OM : une absence majeure et un retour côté Liverpool avant le choc
[17:17]RC Lens Mercato : une manne inespérée arrive d’Espagne
[16:54]ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili donnent rendez-vous à Kilmer Sports
[16:32]Le FC Nantes a failli recroiser Kombouaré, le RC Lens l’en a empêché !
[16:07]PSG Mercato : Chelsea prêt à toutes les folies pour un jeune Parisien ?
[15:51]OM Mercato : Maupay, transfert conclu et premier match contre Marseille ?
[15:30]Real Madrid : Brahim Diaz a-t-il flingué sa carrière après sa panenka ratée à la CAN 2025 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une manne inespérée arrive d’Espagne

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 17:17
💬 Commenter
Goduine Koyalipou en action lors d'un match amical de Levante contre Auxerre.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Levante veut mettre un terme au prêt de Goduine Koyalipou (25 ans) mais le RC Lens attendrait une indemnisation pour ce retour inattendu.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Levante n’a pas l’intention de conserver Goduine Koyalipou. L’attaquant prêté par le RC Lens n’a pas réussi à s’imposer dans le club de la banlieue de Valence et le nouvel entraîneur, l’ancien Nantais Luis Castro, ne compte pas sur lui. La direction de Levante veut mettre un terme à son prêt, histoire de libérer de la masse salariale et de pouvoir recruter un autre joueur. Mais le média Onda Deportiva Valencia explique que la résiliation ne s’annonce pas aussi simple. Notamment parce que le RC Lens attendrait une indemnisation.

Le Racing veut une indemnité pour Koyalipou

En effet, il ne comptait pas non plus sur Goduine Koyalipou pour cette deuxième partie de saison. Et qu’en plus de se retrouver avec un joueur supplémentaire dans son effectif, il va devoir assumer son salaire pour les six prochains mois. Les négociations avec Levante porteraient là-dessus. Le club espagnol devrait proposer une somme correspondant à deux ou trois mois de salaire de Koyalipou. Une fois l’accord trouvé, l’attaquant centrafricain reviendra en Artois. L’idéal pour les Sang et Or seraient alors de lui trouver une nouvelle destination avant la clôture du marché hivernal…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Il semblerait en tout cas que Pierre Sage ne compte pas sur le joueur, recruté il y a un an à la surprise générale alors qu’il évoluait en Bulgarie. Douze mois plus tard, Goduine Koyalipou peut être considéré comme un flop de la cellule de recrutement du RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot