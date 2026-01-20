La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon un média africain, le Stade Rennais serait en négociations avancées avec le FC Copenhague pour recruter l’attaquant algérien Amin Chiaka (19 ans), que l’ASSE suit également.

Ce mardi, Africa Foot annonce que le Stade Rennais fait partie des clubs négociant avec le FC Copenhague pour le recrutement d’Amin Chiaka. Une piste déjà évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois. En plus des Rouge et Noir, l’AS Saint-Etienne est également intéressée. Mais d’après le média africain, les Verts ne font pas partie des écuries entrées en négociations avancées avec le club danois pour son joueur. Les concurrents du Stade Rennais sont Anderlecht, La Gantoise, le Borussia Mönchengladbach et le FC Séville. La somme de 7 M€ est avancée. Chiaka (19 ans) n’a pas encore fait son choix.

Il a allumé le sélection algérien pour son absence à la CAN

Amin Chiaka connaît pour le moment une saison compliquée. Prêté par Copenhague à Vejle, il peine à se mettre en lumière (6 buts en 16 matches toutes compétitions confondues), notamment parce qu’il s’est mis en tête de quitter sa terre natale pour tenter sa chance dans un championnat plus compétitif. Il comptait beaucoup sur la CAN pour se mettre en valeur mais il n’a pas été retenu par le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic. En colère, il a alors publié un post sur Instagram dans lequel il a fait référence à un passage du Coran dans lequel il est question de protection divine face aux attaques de l’ennemi…

C’est donc un fort caractère que vise le Stade Rennais, qui compte déjà un compartiment offensif très étoffé avec Estéban Lepaul, Breel Embolo et Kader Meïté. Mais rien n’est fait dans ce dossier puisqu’en plus de la concurrence citée par Africa Foot, un média algérien annonce un accord tout proche d’être conclu avec… Rosenborg.