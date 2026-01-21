À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 07:24
Luis Enrique (PSG)
Après le revers en Ligue des Champions face au Sporting Portugal (1-2), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a perdu ses moyens en conférence de presse, qualifiant le football de « sport de merde ».

Malgré une nette domination, le Paris Saint-Germain s’est incliné ce mardi soir face au Sporting Portugal (1-2), lors de la septième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Une défaite frustrante pour les Parisiens, après laquelle Luis Enrique a tenu à souligner la qualité de la prestation de ses joueurs.

« C’est très facile à expliquer : c’est le football. Pour moi, ça a été le meilleur match à l’extérieur cette saison, clairement. On a dominé l’adversaire, mais pour moi, il n’y a pas qu’une seule équipe sur le terrain. On méritait de gagner ce match, mais c’est le football : décevant, très injuste. Mais il faut marquer pour gagner des matches. Je suis très fier de mes joueurs, de l’équipe. C’est l’impression et la personnalité dont on a besoin pour jouer à l’extérieur. Je suis très confiant pour l’avenir : avec ce caractère, on est prêts à être compétitifs. »

« C’est un sport de merde »

Interrogé ensuite sur la sortie sur blessure de Fabian Ruiz, le technicien espagnol du PSG s’est montré beaucoup plus véhément, laissant éclater sa frustration.

« Il était blessé et, sur le banc, on n’avait que cinq joueurs. Quand il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas, c’est de ma faute, mais je suis très satisfait. On était frustrés, et moi le premier, parce que je comprends mes joueurs. On a perdu parce que c’est un sport de merde, le football est de la merde. On a perdu contre le Paris FC, fait match nul à Bilbao et ce soir de la même façon. Je suis habitué à ça. C’est frustrant et je peux comprendre mes joueurs. Vous aimez les résultats et les critiques, mais je voudrais féliciter mes joueurs : je suis très fier d’eux. »

