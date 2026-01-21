À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 08:40
Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce mercredi 21 janvier 2026. Au menu : le départ en prêt de Marc-André ter Stegen, le large succès du Real Madrid contre l’AS Monaco (6-1) et la déclaration forte de Vinicius Junior sur son avenir.

Sport : « Interdit d’échouer face au Slavia »

On commence par Sport, qui fait sa Une sur le match de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) du FC Barcelone face au Slavia Prague. Les hommes d’Hansi Flick n’ont pas le droit à l’erreur face aux Tchèques selon le quotidien catalan.

La compo probable du Barça : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé – Pedri, de Jong – Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha – Lewandowski.

Mundo Deportivo : « Défi polaire »

Du côté de Mundo Deportivo, le déplacement du Barça à Prague est présenté sous le titre « Défi polaire ». Le quotidien catalan s’attarde également sur le prêt de Marc-André ter Stegen à Gérone, officialisé ce mardi soir par le club barcelonais.

Marca : « C’est ainsi que le Bernabéu vous aime »

Du côté de la presse madrilène, on respire après la large victoire ce mardi du Real Madrid contre l’AS Monaco (6-1) en Ligue des Champions. Marca titre : « C’est ainsi que le Bernabéu vous aime ».

AS : « Vinicius sourit à nouveau »

Enfin, AS consacre sa Une à Vinicius Junior, qui a littéralement renaît de ses cendres face à l’AS Monaco. Auteur d’un but et de trois passes décisives, le Brésilien a été élu homme du match. Après la rencontre, l’ailier gauche du Real Madrid a fait une déclaration forte sur son avenir : « Je veux rester ici au Real Madrid pendant longtemps ».

