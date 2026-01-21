Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce mercredi 21 janvier 2026. Au menu : le départ en prêt de Marc-André ter Stegen, le large succès du Real Madrid contre l’AS Monaco (6-1) et la déclaration forte de Vinicius Junior sur son avenir.

Sport : « Interdit d’échouer face au Slavia »

On commence par Sport, qui fait sa Une sur le match de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) du FC Barcelone face au Slavia Prague. Les hommes d’Hansi Flick n’ont pas le droit à l’erreur face aux Tchèques selon le quotidien catalan.

La compo probable du Barça : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé – Pedri, de Jong – Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha – Lewandowski.

Mundo Deportivo : « Défi polaire »

Du côté de Mundo Deportivo, le déplacement du Barça à Prague est présenté sous le titre « Défi polaire ». Le quotidien catalan s’attarde également sur le prêt de Marc-André ter Stegen à Gérone, officialisé ce mardi soir par le club barcelonais.

Marca : « C’est ainsi que le Bernabéu vous aime »

Du côté de la presse madrilène, on respire après la large victoire ce mardi du Real Madrid contre l’AS Monaco (6-1) en Ligue des Champions. Marca titre : « C’est ainsi que le Bernabéu vous aime ».

AS : « Vinicius sourit à nouveau »

Enfin, AS consacre sa Une à Vinicius Junior, qui a littéralement renaît de ses cendres face à l’AS Monaco. Auteur d’un but et de trois passes décisives, le Brésilien a été élu homme du match. Après la rencontre, l’ailier gauche du Real Madrid a fait une déclaration forte sur son avenir : « Je veux rester ici au Real Madrid pendant longtemps ».