À LA UNE DU 21 JAN 2026
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 19:51
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, donnant des consignes lors du match à Angers.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’OM accueille Liverpool au stade Vélodrome ce soir pour la 7e journée du tour de Ligue de la C1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi.

Tout allait bien dans le ciel olympien, avec les retours de blessure longue durée comme Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri. Il ne manquait plus que le retour de Nayef Aguerd de la CAN pour que Roberto De Zerbi ait le choix pour composer son équipe. Et puis, Emerson Palmieri s’est blessé hier lors d’un entraînement et voilà que tout est à repenser. Car le latéral gauche brésilien réalisait un début d’année de très haut niveau. Et qu’il n’a pas vraiment de remplaçant de même valeur dans l’effectif. Medina pourrait tenir le couloir mais il n’a pas les mêmes qualités offensives. Weah peut aussi jouer à gauche mais ce n’est pas son pied fort. Bref, il s’agit d’un vrai coup dur. Voici comment l’entraîneur de l’OM a tenté de le surmonter avec le onze choisi pour défier Liverpool ce soir dans un Vélodrome à guichets fermés.

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Murillo, Kondogbia, Hojbjerg, Weah – Greenwood, Traoré – Gouiri.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

OMLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, OM