L’OM accueille Liverpool au stade Vélodrome ce soir pour la 7e journée du tour de Ligue de la C1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi.

Tout allait bien dans le ciel olympien, avec les retours de blessure longue durée comme Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri. Il ne manquait plus que le retour de Nayef Aguerd de la CAN pour que Roberto De Zerbi ait le choix pour composer son équipe. Et puis, Emerson Palmieri s’est blessé hier lors d’un entraînement et voilà que tout est à repenser. Car le latéral gauche brésilien réalisait un début d’année de très haut niveau. Et qu’il n’a pas vraiment de remplaçant de même valeur dans l’effectif. Medina pourrait tenir le couloir mais il n’a pas les mêmes qualités offensives. Weah peut aussi jouer à gauche mais ce n’est pas son pied fort. Bref, il s’agit d’un vrai coup dur. Voici comment l’entraîneur de l’OM a tenté de le surmonter avec le onze choisi pour défier Liverpool ce soir dans un Vélodrome à guichets fermés.

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Murillo, Kondogbia, Hojbjerg, Weah – Greenwood, Traoré – Gouiri.