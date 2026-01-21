À LA UNE DU 21 JAN 2026
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 19:47
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tout sourire pendant un match.
Seulement 15e de la phase de Ligue de la C1, le FC Barcelone veut se rapprocher des huit premières places. Pour cela, il doit gagner à Prague ce soir. Voici le onze choisi par Hansi Flick.

Auteur de plusieurs contre-performances en Champions League à l’automne, le FC Barcelone n’est que 15e de la phase de Ligue. Ce qui ne l’arrange guère, lui qui vise une qualification directe pour les 8es de finale. Pour cela, il faut finir parmi les huit premiers. L’objectif est donc clair et Hansi Flick l’a rappelé hier en conférence de presse : gagner les deux derniers matches pour ne pas avoir de regrets. Cela commence dès ce soir à Prague, où il fait un froid polaire. Le Barça se méfie des conditions de jeu et encore plus de son adversaire, qu’il sait redoutable. Voici le onze retenu par Flick.

J.Garcia – Koundé, Garcia, Martin, Baldé – Pedri, De Jong – Bardghji, Fermin, Raphinha – Lewandowski.

FC BarceloneLigue des champions

