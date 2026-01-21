Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le milieu offensif d’Arsenal Ethan Nwaneri (18 ans) est arrivé à Marseille en milieu d’après-midi. Il a tout de suite eu un mot pour l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi.

Après Quinten Timber (Feyenoord), c’est au tour d’Ethan Nwaneri d’avoir posé le pied à Marseille. Le milieu offensif, qui va être prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, a débarqué à Marignane vers la fin de l’après-midi. Et il a tout de suite eu un mot pour Roberto De Zerbi puisqu’il a déclaré à La Minute OM que l’Italien est « l’un des meilleurs coachs du monde ». Ce qui tend à confirmer que la présence de RDZ sur le banc est à l’origine de la venue de Nwaneri. Selon un média anglais, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait incité son jeune joueur à aller à Marseille pour travailler sous ses ordres.

Une recrue très attendue par De Zerbi

Le prêt de Nwaneri, s’il est validé après la traditionnelle visite médicale, comportera une petite subtilité : il coûtera moins cher à l’OM si le milieu joue beaucoup. Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de 1,5 M€ (2 M€ selon d’autres sources) qui gonflerait via des pénalités dans le cas où Nwaneri ne jouerait pas. Mais a priori, Roberto De Zerbi a réclamé son arrivée puisqu’un milieu offensif faisait partie de ses souhaits. Hamed Junior Traoré revient bien après une longue blessure mais il est meilleur sur le côté gauche. Et le dossier Himad Abdelli est dans une impasse à cause des attentes du SCO d’Angers. Nwaneri pourrait donc avoir le champ libre pour exprimer son talent.

Si son contrat est signé demain, l’Anglais ne devrait pas être autorisé à jouer contre Lens samedi. Il se pourrait qu’il fasse ses débuts sous ses nouvelles couleurs à l’occasion du déplacement à Bruges mardi prochain ou contre le Paris FC cinq jours plus tard…