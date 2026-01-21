Mason Greenwood a croisé à cinq reprises Liverpool, adversaire de l’OM ce soir au Vélodrome. C’était à l’époque où il jouait à Manchester United et ça ne s’était pas très bien passé !

Ce soir, face à Liverpool dans un Vélodrome incandescent, les supporters de l’OM attendront de Mason Greenwood qu’il fasse la différence, comme quasiment toujours depuis son arrivée à Marseille. Et sans doute que l’ailier aura à cœur de briller face à une équipe de son pays, qui l’a mis au ban après ses déboires conjugaux il y a quelques années. Mais c’est peu dire que les Reds, ennemis jurés de son club formateur, Manchester United, ne lui réussissent pas du tout. En cinq matches contre eux, il n’a gagné qu’une fois, prenant deux valises et assistant à deux autres depuis les tribunes.

Il reste sur un 0-5 à domicile…

Son dernier match contre Liverpool ? Le 24 octobre 2021, à Old Trafford. Une humiliation historique pour les Red Devils, qui avaient encaissé la défaite la plus cuisante de leur histoire à domicile contre le LFC (0-5). Titularisé, Mason Greenwood avait été sorti à la mi-temps alors que le score était déjà de 0-3. Il était absent au match retour lors de la défaite 0-4 de MU. La saison précédente, Greenwood n’avait joué que 27 minutes lors d’un 2-4 enduré une nouvelle fois à Old Trafford face à Liverpool. En Premier League, son bilan face aux champions d’Angleterre est de 4 matches, 1 nul, 3 défaites, 11 buts encaissés…

La seule bonne note s’est produite le 24 janvier 2021. Ce jour-là, Mason Greenwood avait marqué et délivré une passe décisive lors d’une victoire 3-2 de Manchester United sur Liverpool en FA Cup. C’était il y a presque cinq ans jour pour jour. Tout l’OM et ses supporters espère que l’Anglais voudra fêter cet anniversaire avec une nouvelle masterclass !