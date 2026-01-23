La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG ferait partie des courtisans à Yan Diomandé, jeune ailier ivoirien qui crève l’écran avec le RB Leipzig. Luis Enrique aurait validé son profil.

Déjà évoqué il y a quelques semaines, Yan Diomandé pourrait être le gros transfert de la prochaine intersaison. Le jeune ailier ivoirien est en train de tout exploser avec le RB Leipzig. Si les statistiques ne sont pas encore stratosphériques (6 buts, 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues), il y a l’impression de facilité et de puissance dégagée par le joueur. Surtout qu’il n’a que 19 ans. Arrivé de Leganés l’été dernier après avoir été formé aux Etats-Unis, Diomandé devrait à nouveau changer d’écurie cet été. Et le PSG fait partie des candidats !

Diomandé, un profil qui plaît à Luis Enrique

Le compte X PSGInside-Actus confirme que Luis Enrique a validé l’arrivée de l’Ivoirien. Sans doute que les difficultés de Bradley Barcola, qui ne progresse toujours pas au niveau de la finition, ont lassé l’Espagnol. Et qu’un départ en fin de saison se précise, ce qui impliquerait le recrutement d’un remplaçant. Yan Diomandé présente toutes les qualités susceptibles de plaire à Luis Enrique. Il est vif, technique, endurant, travailleur et possède une personnalité humble. C’est avec ce genre de joueurs que l’ancien Barcelonais a réussi à faire du PSG un champion d’Europe.

Mais le journaliste allemand Florian Plettenberg a apporté un gros bémol : la concurrence est énorme sur le dossier ! Liverpool, Chelsea ou encore Barcelone souhaitent recruter Yan Diomandé, de même que le Bayern Munich. Hormis les Blaugranas, tous ont des moyens financiers similaires au PSG.