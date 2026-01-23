À LA UNE DU 23 JAN 2026
[17:30]Stade Rennais Mercato : le successeur de Jacquet identifié en Ligue 1, c’est une cible de l’OM !
[17:00]PSG Mercato : Luis Enrique a donné son aval pour une piste à 100 M€ !
[16:15]OM – RC Lens : le groupe des Sang et Or dévoilé, avec une première et une absence de taille
[15:55]OM Mercato : un Gunner à Marseille, c’est officiel !
[15:00]OM Mercato : Timber fixe ses premiers objectifs, il craque déjà pour le Vélodrome
[13:30]Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite ne lâche pas Vinicius Jr
[13:01]Stade Rennais : Beye évoque l’OM pour exorciser le cauchemar lorientais
[12:46]OM Mercato : coup dur pour El Karouani (Utrecht)
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
PSG Mercato : Luis Enrique a donné son aval pour une piste à 100 M€ !

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 17:00
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match à Lisbonne.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG ferait partie des courtisans à Yan Diomandé, jeune ailier ivoirien qui crève l’écran avec le RB Leipzig. Luis Enrique aurait validé son profil.

Déjà évoqué il y a quelques semaines, Yan Diomandé pourrait être le gros transfert de la prochaine intersaison. Le jeune ailier ivoirien est en train de tout exploser avec le RB Leipzig. Si les statistiques ne sont pas encore stratosphériques (6 buts, 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues), il y a l’impression de facilité et de puissance dégagée par le joueur. Surtout qu’il n’a que 19 ans. Arrivé de Leganés l’été dernier après avoir été formé aux Etats-Unis, Diomandé devrait à nouveau changer d’écurie cet été. Et le PSG fait partie des candidats !

Diomandé, un profil qui plaît à Luis Enrique

Le compte X PSGInside-Actus confirme que Luis Enrique a validé l’arrivée de l’Ivoirien. Sans doute que les difficultés de Bradley Barcola, qui ne progresse toujours pas au niveau de la finition, ont lassé l’Espagnol. Et qu’un départ en fin de saison se précise, ce qui impliquerait le recrutement d’un remplaçant. Yan Diomandé présente toutes les qualités susceptibles de plaire à Luis Enrique. Il est vif, technique, endurant, travailleur et possède une personnalité humble. C’est avec ce genre de joueurs que l’ancien Barcelonais a réussi à faire du PSG un champion d’Europe.

Mais le journaliste allemand Florian Plettenberg a apporté un gros bémol : la concurrence est énorme sur le dossier ! Liverpool, Chelsea ou encore Barcelone souhaitent recruter Yan Diomandé, de même que le Bayern Munich. Hormis les Blaugranas, tous ont des moyens financiers similaires au PSG.

