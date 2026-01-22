À LA UNE DU 22 JAN 2026
OM Mercato : Timber et Nwaneri présents face au RC Lens ?

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 12:22
Quinten Timber avant un match du Feyenoord.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé hier sur les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, assurant qu’ils pourraient être présents dès samedi dans le groupe qui accueillera le RC Lens.

Roberto De Zerbi est apparu vraiment dépité, hier soir, après la défaite de son OM au Vélodrome contre Liverpool (0-3). L’entraîneur italien a regretté que ses joueurs n’aient pas su décrypter la tactique mise en place par Liverpool (et déjà adoptée par Nantes le 4 janvier…), consistant à presser Hojbjerg et Kondogbia pour empêcher les Phocéens de ressortir proprement le ballon. Il s’est aussi lamenté du fait qu’avec ce groupe inconstant, il est difficile de savoir quand il sera dans un bon jour et quand il passera au travers.

« Ils pourraient être disponibles dès samedi »

Mais De Zerbi a au moins une bonne nouvelle mercredi avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Le milieu défensif néerlandais et le milieu offensif anglais doivent passer leur visite médicale ce jeudi. Le premier sera transféré pour 5 M€ en provenance du Feyenoord, le second prêté par Arsenal. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils pourraient tous deux faire leurs grands débuts contre Lens samedi ! De Zerbi a déclaré en conférence de presse : « Je suis très satisfait de leur signature à l’OM. Ils pourraient d’ailleurs être disponibles dès samedi. Timber apporte son expérience, Nwaneri beaucoup de talent : ce sont deux joueurs de grande qualité ».

La présence des deux recrues pourrait être de nature à déstabiliser les Sang et Or car il ne fait aucun doute que Pierre Sage va mettre en place une tactique pour contrer l’OM. Pour rappel, ce choc est celui de la dernière chance pour les Phocéens s’ils veulent se mêler à la lutte pour le titre. Car le RC Lens a déjà huit points d’avance…

