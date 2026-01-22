La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG et Ousmane Dembélé ne trouvent pas d’accord pour une prolongation, trois cadors de Premier League sont à l’affut pour recruter le Ballon d’Or 2025.

Avant le match face au Sporting Portugal (1-2) mardi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est montré très clair concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé : « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L’équipe et le club sont les plus importants. Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas mais c’est une magnifique personne ». Sous-entendu : la direction parisienne aime beaucoup son joueur mais elle ne sortira pas des limites qu’elle s’est fixée pour lui.

Chelsea, Arsenal et Liverpool attentifs

Ce jeudi, Ekrem Konur rappelle les données du problème : le PSG serait prêt à offrir une revalorisation à Dembélé avec un salaire annuel de 30 M€ assorti de bonus liés au performance. Mais le Ballon d’Or estime mériter mieux. Le journaliste turc parle du double, soit 60 M€, mais d’autres sources faisaient plutôt état de 50 M€. Quoi qu’il en soit, ça ne cadre pas avec le salary cap parisien. L’Arabie Saoudite serait prête à dégainer une grosse offre pour l’attaquant mais elle n’est pas la seule. Konur assure que Chelsea, Arsenal et Liverpool sont attentifs à l’évolution des négociations.

Mais même si les discussions entre les deux parties n’aboutissaient pas, Ousmane Dembélé reste lié au PSG jusqu’en 2028. Il n’y aurait donc pas d’urgence avant la fin de la prochaine saison. En outre, l’ancien Barcelonais est coté 100 M€ par Transfermarkt. Une somme conséquente pour un joueur de 29 ans qui pourrait en refroidir plus d’un…