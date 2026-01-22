OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi

L’OM a déçu hier soir contre Liverpool (0-3) en Ligue des champions. Eric Di Meco a du mal à digérer…

Balayé par Liverpool (0-3), l’OM a raté son plus grand rendez-vous européen de la saison et devra prendre au moins un point à Bruges pour espérer composter son billet pour les barrages. Avant cela, un autre choc l’attend dès ce samedi (21h05) à Marseille face au RC Lens… la seule équipe à s’être imposée au Vélodrome en Ligue 1 en 2025. Après la défaite face aux Reds, Roberto De Zerbi n’a pas épargné ses joueurs.

Les supporters seuls à avoir le niveau C1 à l’OM

Et sur RMC, Daniel Riolo a estimé que les Marseillais n’avaient tout simplement pas le niveau pour bousculer les grands clubs européens, à l’exception de Mason Greenwood : « Est-ce que l’OM a essayé réellement de bousculer Liverpool qui ne jouait pas le couteau sous le gorge ? Il y avait plus que la place ce soir. Ils ont proposé une première période incompréhensible. Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau. J’ai vu un enfant ce soir dans toutes ses initiatives. Il s’est fait manger. Mason Greenwood, c’est le gars qui a l’impression de jouer dans la même cour. Les autres, ce sont les CM1 contre les CM2 ». Eric Di Meco ne s’est pas montré plus tendre, lui aussi sur RMC, ce jeudi. « Les gars, vous jouez Livepool à domicile, tu ne perds pas le match tu es qualifié ! Tu as un stade, c’est la folie, les personnes viennent de la France entière te voir. Les plus grands souvenirs de l’OM sont en Ligue des champions. Tu dois produire du spectacle ! Il n’y a que les supporters qui ont été au niveau Ligue des champions, qualifiés direct ! C’était la folie, il y avait des Luxembourgeois, des Brestois. Les mecs prennent 3 jours pour venir voir l’OM et derrière ils ont droit à ça… » Et à lui d’ajouter… « On peut m’expliquer que c’est De Zerbi, sa responsabilité est en jeu, sauf que je ne pense pas qu’il demande ça. Je ne pense pas qu’il ait voulu défendre et attendre Liverpool. Les mecs dorment sur le terrain. Ils font des relances à trois mètres pendant 45 minutes. »