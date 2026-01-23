Ragaillardi par la victoire de son équipe en Europa League (3-1), l’entraîneur de l’OGC Nice, Claude Puel, s’est projeté sur le match de dimanche à Nantes, qui marquera un tournant dans la course au maintien.

Balayé dimanche dernier au Stadium par Toulouse (1-5), l’OGC Nice ne débarquera pas à la Beaujoire dans le même état d’esprit que les Canaris, battus, eux, par le Paris FC (1-2). Car les Aiglons se sont imposés jeudi soir contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1). Ils ont mis à fin à une série noire de huit défaites en Coupe d’Europe et à près de trois ans sans succès sur la scène continentale. Dans leur situation, c’est un vrai boost de confiance. Et leur entraîneur, Claude Puel, a fait en sorte qu’ils ne se reposent pas sur leurs lauriers en se projetant dès la fin du match contre les Néerlandais sur le déplacement à Nantes dimanche.

« On veut aller là-bas pour s’imposer »

« Balle de match, match couperet… on ne va pas commencer avec ça. On joue les matchs, on veut aller là-bas pour s’imposer. Ils auront la même ambition. Concentrons-nous sur notre jeu, sur ce qu’on veut faire, sur devenir meilleurs et coriaces pour nos adversaires et on aura plus d’opportunités de remporter les matchs. J’ai lu dans les journaux que l’on avait pas grand-chose à jouer ce soir (jeudi) mais si, on avait beaucoup à jouer, au contraire. On a besoin de confiance, de repères. C’était un match très important pour nous, face à une belle équipe. On aurait voulu garder nos cages inviolées, il y a eu ce but donc ça veut dire qu’il faut faire encore mieux. À Nantes, on sait que ce sera un gros match face à un très bon adversaire qui a de bons principes, qui a bien recruté avec des joueurs techniques, talentueux et qui ne va pas lâcher le morceau. Il faudra être prêts pour un gros match. »

Si, ce sera « un match couperet ». Car si Nice gagne, il mettra le FC Nantes à sept points. Les Canaris devront alors se battre avec Auxerre et Metz pour éviter la relégation directe en terminant à la 16e place, qui envoie en play-offs L1/L2. A contrario, si Nantes s’impose, le Gym ne sera plus qu’à une longueur, donc pleinement englué dans la lutte pour le maintien. Si ce n’est pas la définition d’un match couperet…