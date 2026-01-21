Dans une interview au site officiel du FCN, Francis Coquelin a répondu à ceux qu’ils pensent qu’il est venu en pré-retraite chez les Canaris ou pour l’argent.

Ce mercredi, le FC Nantes publie une longue interview de Francis Coquelin. Le club prend soin de préciser que celle-ci a été réalisée la semaine dernière, soit avant la douloureuse défaite contre le Paris FC (1-2). Car le ton est l’humour et à l’ambition alors que les Canaris ont déçu face à un rival direct pour le maintien, plombant un moral à la hausse après le succès à Marseille (2-0) le 4 janvier. Lors de cette interview, Coquelin règle aussi ses comptes avec certains supporters…

« Jamais je ne suis venu ici pour l’argent ! »

« Peu importe la carrière que j’ai eue, pour moi, Nantes est une institution et je veux laisser une belle image. J’ai envie qu’ils voient quelqu’un qui se donne à 100 % avec un état d’esprit irréprochable. Sur le peu de matchs que j’ai joués, j’espère qu’ils l’ont vu. Je ne suis pas venu ici en pré-retraite, mais avec beaucoup d’ambition. Des fois, j’entends des trucs sur mon arrivée… (il lève les yeux au ciel). Jamais je ne suis venu ici pour l’argent. Je suis vraiment là parce qu’il y a un projet auquel je voulais participer. Avec des jeunes. C’est ce qui m’anime aujourd’hui : la transmission et rester performant. »

Si Coquelin a été performant quand il a été sur le terrain, le FC Nantes ne peut pas se satisfaire de la production de son milieu de terrain, qui n’a pris part qu’à un tiers des matches en raison de blessures récurrentes. Depuis le début de l’année, l’ancien d’Arsenal a pris part aux deux journées qui se sont déroulées. Les Canaris vont espérer que la série se prolonge encore longtemps car l’équipe n’est vraiment pas la même quand il est là et quand il est absent.