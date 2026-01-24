Recrue de l’OM, Quinten Timber débarque en Provence avec sa petite amie Eva Strijers, mannequin et influenceuse néerlandaise.

Ce vendredi matin, l’Olympique de Marseille a officialisé le recrutement pour quatre ans et demi du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber. Celui-ci arrive du Feyenoord Rotterdam, son club formateur (même s’il est ensuite passé par les jeunes de l’Ajax et Utrecht) et celui où il a fait une belle rencontre : Eva Strijers. Cette mannequin et influenceuse de 26 ans était en effet en couple avec un coéquipier de Timber, le gardien Justin Bijlow. Lorsqu’ils se sont séparés, le néo-Marseillais a sauté sur l’occasion et cela plus d’un an et demi qu’ils sont unis.

Elle est très active sur Instagram

Eva Strijers, qui compte plus de 15.000 abonnés sur son compte Instagram, fait toujours carrière dans le mannequinat mais elle a développé ses activités pour devenir influenceuse. Sur les réseaux sociaux, elle fait partager son quotidien avec Timber mais également leurs nombreux voyages, comme lorsqu’il va rejoindre à Londres son frère jumeau, Jurriën, qui joue à Arsenal, ou leurs moments en famille. Elle devrait donc bientôt diffuser des images du Vélodrome. Peut-être même dès demain contre Lens !