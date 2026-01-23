À LA UNE DU 23 JAN 2026
[14:00]LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…
[13:30]Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite ne lâche pas Vinicius Jr
[13:01]Stade Rennais : Beye évoque l’OM pour exorciser le cauchemar lorientais
[12:46]OM Mercato : coup dur pour El Karouani (Utrecht)
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
[11:30]Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025
[11:15]OM Mercato : c’est officiel pour Timber !
[10:50]ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland
[10:32]PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Beye évoque l’OM pour exorciser le cauchemar lorientais

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 13:01
💬 Commenter
Habib Beye donnant des consignes pendant le match entre Rennes et Le Havre.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a été interrogé sur le fait que son équipe restait sur cinq défaites consécutives contre Lorient. Il s’est rappelé l’époque où il était joueur de l’OM…

Samedi, le Stade Rennais accueille Lorient au Roazhon Park avec une double mission : faire oublier le 1-1 contre Le Havre le week-end dernier et se venger des Merlus, vainqueurs 4-0 à l’aller dans un match fou, avec des Rouge et Noir réduits à neuf. Une lourde défaite qui avait brisé l’élan du SRFC, vainqueur une semaine plus tôt de l’OM (1-0) dans des conditions héroïques. Une victoire dans le mini-derby aurait, en plus, le mérite de briser la série de cinq défaites face à Lorient. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Habib Beye s’est souvenu de son passage à Marseille pour évacuer toute histoire de bête noire.

« Je ne crois pas aux logiques de bêtes noires »

« Toutes les dynamiques sont faites pour être renversées. Je ne crois pas aux logiques de bêtes noires. Je me rappelle qu’à l’OM, il y avait cette statistique avec le déplacement à Bordeaux. On vous en parlait toute l’année et évidemment on ne gagnait pas. Je ne suis pas dans cette logique, j’aime plutôt la prophétie autoréalisatrice mais dans l’aspect positif, qu’il y ait un phénomène de croyance. À nous d’être très bon samedi pour gagner contre Lorient. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Et si ce n’est pas le cas, si les Merlus alignent un sixième succès face aux Rouge et Noir, il sera alors peut-être temps de commencer à parler de bête noir…

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot