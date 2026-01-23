En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a été interrogé sur le fait que son équipe restait sur cinq défaites consécutives contre Lorient. Il s’est rappelé l’époque où il était joueur de l’OM…

Samedi, le Stade Rennais accueille Lorient au Roazhon Park avec une double mission : faire oublier le 1-1 contre Le Havre le week-end dernier et se venger des Merlus, vainqueurs 4-0 à l’aller dans un match fou, avec des Rouge et Noir réduits à neuf. Une lourde défaite qui avait brisé l’élan du SRFC, vainqueur une semaine plus tôt de l’OM (1-0) dans des conditions héroïques. Une victoire dans le mini-derby aurait, en plus, le mérite de briser la série de cinq défaites face à Lorient. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Habib Beye s’est souvenu de son passage à Marseille pour évacuer toute histoire de bête noire.

« Je ne crois pas aux logiques de bêtes noires »

« Toutes les dynamiques sont faites pour être renversées. Je ne crois pas aux logiques de bêtes noires. Je me rappelle qu’à l’OM, il y avait cette statistique avec le déplacement à Bordeaux. On vous en parlait toute l’année et évidemment on ne gagnait pas. Je ne suis pas dans cette logique, j’aime plutôt la prophétie autoréalisatrice mais dans l’aspect positif, qu’il y ait un phénomène de croyance. À nous d’être très bon samedi pour gagner contre Lorient. »

Et si ce n’est pas le cas, si les Merlus alignent un sixième succès face aux Rouge et Noir, il sera alors peut-être temps de commencer à parler de bête noir…