À LA UNE DU 23 JAN 2026
[14:00]LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…
[13:30]Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite ne lâche pas Vinicius Jr
[13:01]Stade Rennais : Beye évoque l’OM pour exorciser le cauchemar lorientais
[12:46]OM Mercato : coup dur pour El Karouani (Utrecht)
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
[11:30]Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025
[11:15]OM Mercato : c’est officiel pour Timber !
[10:50]ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland
[10:32]PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite ne lâche pas Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et l'AS Monaco.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Selon un média anglais, l’Arabie saoudite va revenir à la charge pour des stars mondiales l’été prochain. Et Vinicius Jr serait en tête de liste…

Après un été 2025 relativement tranquille, l’Arabie saoudite va dénouer les cordons de la bourse en 2026. Selon le média anglais The Telegraph, le PIF aura ciblé plusieurs joueurs de très haut niveau à répartir dans les clubs de son championnat. En tête de liste, on trouve Mohamed Salah, dont ce devrait être la dernière saison à Liverpool tant son niveau a chuté, et Vinicius Jr. Le Brésilien a beaucoup de mal à supporter la présence de Kylian Mbappé à ses côtés et envisage régulièrement de quitter le Real Madrid.

Il change d’avis régulièrement au sujet de son avenir

D’ailleurs, sa prolongation de contrat n’a toujours pas avancé. Son agent était dans les tribunes du Bernabeu, mardi soir, lors de la déculottée infligée à l’AS Monaco (6-1). A la fin de cette partie qui a scellé sa réconciliation avec les supporters merengue, il a déclaré : « Je veux rester au Real Madrid pendant longtemps ». Mais on sait que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain avec le Brésilien. Quatre jours plus tôt, après avoir été hué par le Bernabeu, il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer dans un club où on ne voulait pas de lui.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Vu les tensions persistantes avec de nombreux composantes du club madrilène, parfois les supporters, parfois la direction, parfois ses propres partenaires et parfois son entraîneur, un départ de Vinicius Jr cet été n’est pas à exclure. Auquel cas, l’Arabie saoudite aurait une vraie carte à jouer !

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot