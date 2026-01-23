Selon un média anglais, l’Arabie saoudite va revenir à la charge pour des stars mondiales l’été prochain. Et Vinicius Jr serait en tête de liste…

Après un été 2025 relativement tranquille, l’Arabie saoudite va dénouer les cordons de la bourse en 2026. Selon le média anglais The Telegraph, le PIF aura ciblé plusieurs joueurs de très haut niveau à répartir dans les clubs de son championnat. En tête de liste, on trouve Mohamed Salah, dont ce devrait être la dernière saison à Liverpool tant son niveau a chuté, et Vinicius Jr. Le Brésilien a beaucoup de mal à supporter la présence de Kylian Mbappé à ses côtés et envisage régulièrement de quitter le Real Madrid.

Il change d’avis régulièrement au sujet de son avenir

D’ailleurs, sa prolongation de contrat n’a toujours pas avancé. Son agent était dans les tribunes du Bernabeu, mardi soir, lors de la déculottée infligée à l’AS Monaco (6-1). A la fin de cette partie qui a scellé sa réconciliation avec les supporters merengue, il a déclaré : « Je veux rester au Real Madrid pendant longtemps ». Mais on sait que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain avec le Brésilien. Quatre jours plus tôt, après avoir été hué par le Bernabeu, il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer dans un club où on ne voulait pas de lui.

Vu les tensions persistantes avec de nombreux composantes du club madrilène, parfois les supporters, parfois la direction, parfois ses propres partenaires et parfois son entraîneur, un départ de Vinicius Jr cet été n’est pas à exclure. Auquel cas, l’Arabie saoudite aurait une vraie carte à jouer !