OM Mercato : Timber fixe ses premiers objectifs, il craque déjà pour le Vélodrome

L’OM a officialisé ce vendredi le recrutement du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber (24 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam. Lequel s’est confié sur les médias du club.

Arrivé mercredi à Marseille, où il a assisté le soir à OM-Liverpool (0-3) en Champions League, Quinten Timber a passé sa visite médicale hier jeudi et est officiellement olympien depuis quelques minutes. Le club provençal a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que le milieu de terrain de 24 ans s’était engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2030. L’OM a versé une indemnité de 4,5 M€ au Feyenoord Rotterdam pour le recruter. Comme expliqué au moment de les négociations ont fuité dans les médias, il s’agit d’un gros coup des dirigeants marseillais. En effet, Timber vaut aux alentours de 25 M€, selon Transfermarkt. Mais l’imminence de la fin de son contrat avec le Feyenoord (en juin) ainsi que sa mise à l’écart en raison de mauvaises relations avec son entraîneur, Robin van Persie, ont permis ce gros coups. Présents à Marseille mercredi, son ancien entraîneur Arne Slot et son coéquipier en sélection Virgil van Dijk n’ont dit que du bien de lui, assurant qu’en plus d’être un milieu très talentueux, il s’agissait d’une bonne personne, à l’état d’esprit exemplaire. Une façon de tacler van Persie, qui a justement écarté Timber car il estimait qu’il ne donnait pas assez…

Timber n’arrive pas en terrain inconnu

«L’OM, c’est un très grand club, il y a un grand coach, j’ai parlé avec lui et j’ai eu de bonnes sensations en arrivant ici, a expliqué le joueur. Je me suis entraîné hier, j’ai vu une très bonne équipe, de très bons joueurs, ils m’ont bien accueilli. Je sais qu’on a un gros match demain contre les leaders, je suis prêt et en forme pour aider l’équipe et montrer ce dont je suis capable. Je pense que l’équipe est déjà très bonne, et je pense que je peux l’aider parce que je suis un box to box, j’aime attaquer et défendre. Je jouerai là où le coach a besoin de moi. Je peux joueur 6, 8 ou 10. Ma personnalité peut aussi aider l’équipe». Timber retrouvera à l’OM Igor Paixao, fréquenté du côté de Feyenoord : «J’ai parlé avec lui avant de signer. Je lui ai demandé comment était le club et l’équipe. Igor c’est un bon gars, je suis heureux de le retrouver parce qu’on avait une bonne relation à Feyenoord, donc j’espère que ce sera encore le cas ici. Je connais aussi Jeffrey De Lange et j’ai parlé avec Greenwood contre qui j’ai joué en U20. Au match contre Liverpool, j’étais déjà là et l’ambiance était superbe malgré la défaite.»