OM – RC Lens : le groupe des Sang et Or dévoilé, avec une première et une absence de taille

Le RC Lens vient de publier le groupe qui se déplacera à Marseille pour affronter l’OM, samedi.

Samedi, le RC Lens a l’occasion de frapper un grand coup dans la course au titre. Forts de huit points d’avance sur l’OM, les Sang et Or peuvent prendre une marge considérable en cas de victoire au Vélodrome où ils se sont imposés quatre fois lors de leurs cinq dernières visites. Ils vont affronter un adversaire qui a été mis en déroute mercredi soir par Liverpool (0-3) en Champions League. Tous les feux seraient au vert pour les Rouge et Jaune si Pierre Sage n’avait pas lâché une mauvaise nouvelle lors de sa conférence de presse, hier, en expliquant que Samson Baidoo souffrait des ischios.

Baidoo out pour aller défier l’OM

Et c’est bien sans son défenseur central autrichien que le RC Lens affrontera l’OM. Le staff ne va prendre aucun risque avec un joueur aussi important. Un vrai coup dur car Baidoo est un élément incontournable de la défense à trois de Sage. L’ancien lyonnais a décidé de faire appel à 21 joueurs, dont Mathieu Gorgelin. En revanche, pas de Morgan Guilavogui. Odsonne Edouard est bien présent.