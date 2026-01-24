À LA UNE DU 24 JAN 2026
Vives tensions entre les supporters de l’ASSE et du RC Lens (vidéo)

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 18:17
Une vidéo a été partagée sur X ce samedi à travers laquelle on peut distinguer une rencontre assez tendue entre les supporters de l’ASSE, en déplacement à Reims, et ceux du RC Lens, qui se rendent à Marseille.

Dans le monde du football français, où les rivalités sont souvent intenses mais prévisibles, un événement assez inattendu est survenu ce samedi. Alors que les supporters de l’AS Saint-Étienne se rendaient à Reims pour affronter le Stade de Reims en Ligue 2, et que ceux du RC Lens voyageaient vers Marseille pour un match contre l’OM, les chemins des deux groupes se sont croisés de manière explosive. Sur une vidéo publiée sur X par le compte spécialisé dans les actualités hooligans, Hooligans.cz Official, on peut voir les ultras des Verts se rapprocher du bus des supporters Sang et Or, qui n’était, selon certains, pas composé d’ultras.

Ce week-end de Ligue 1 était chargé : Saint-Étienne, en déplacement à Reims, et Lens, en route pour un choc à Marseille. Les trajets, traversant la France du nord au sud et vice versa, ont apparemment conduit à une rencontre fortuite – ou pas – sur une aire de repos. Le post sur X décrit la scène comme une embuscade potentielle, avec le bus lensois et les ultras stéphanois pas loin, provoquant des cris paniqués de « Roule ! Roule ! » pour inciter le chauffeur à repartir.

Une amitié mise à l’épreuve ?

Ce qui rend cet incident particulièrement surprenant, c’est la relation historiquement amicale entre les supporters de Lens et de Saint-Étienne. Les deux clubs, souvent unis contre des rivaux communs comme Lyon ou Lille partagent une camaraderie notoire dans les tribunes françaises. Les réactions sur X n’ont pas tardé à exprimer l’incrédulité :

  • Un utilisateur commente : « Je pensais que Lens et Sainte étaient potes « 
  • Un autre : « Très étonnant quand on connaît les relations homosexuelles entre les deux équipes » (une façon ironique de souligner leur proximité).
  • Et un troisième : « Lens et Sainté sont frères y’a une erreur »

Pourtant, des détails émergent sur un déséquilibre numérique : des mentions de « 400 contre 80 » circulent, impliquant que les Lensois étaient largement minoritaires.

Dans ce genre de cas, deux versions s’opposent souvent, et nul ne sait si ce sont les Stéphanois qui auraient initié l’attaque, ou les Lensois. Cette divergence souligne la confusion typique des incidents de ce genre, où chaque camp présente sa version. Pour l’instant, aucune information officielle n’a filtré sur d’éventuelles blessures, arrestations ou dommages matériels. Le site hooligans.cz, lié au post, ne fournit pas plus de précisions, se contentant de relater l’événement sans approfondir. De bien tristes images…

