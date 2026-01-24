Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence

Après la défaite du Stade Rennais contre Lorient (0-2), un match qui laisse des traces tant sur le plan des résultats que de l’état d’esprit, l’entraîneur Habib Beye a évoqué ouvertement l’avenir d’un de ses cadres les plus médiatisés : Seko Fofana.

Le milieu international ivoirien, arrivé il y a un an à prix d’or et avec un statut de renfort majeur, vit une période délicate. Entre blessures, périodes hors du onze et alternances spectaculaires de titularisation ou d’absence, sa situation alimente les interrogations autour de sa place dans le projet rennais. L’ancien Lensois se dirigerait vers un départ, alors que le FC Porto et Benfica seraient notamment venus aux renseignements pour un prêt.

En conférence de presse d’après-match, Beye a clairement expliqué sa position quant à l’avenir de Fofana dans l’équipe :

« Il se dit plein de choses autour de lui, c’est un choix de performance. Il y a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain, il y a des joueurs qui sont très performants. Il doit travailler pour re-rentrer dans ce groupe-là. La sélection n’est faite que par rapport à la performance, si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club. »

Ce message, franc et sans détours, place la performance individuelle comme critère majeur, même pour un joueur de la stature de Fofana. Beye ne remet pas en cause le talent du joueur — bien connu pour ses qualités physiques et son leadership — mais rappelle que le statut ne suffit plus en Ligue 1 ni dans son effectif. Plusieurs éléments de contexte expliquent cette déclaration :

🔎 Un cadre mais pas un décideur automatique

Fofana n’est plus assuré d’une place de titulaire. Le Stade Rennais dispose d’un milieu dense et compétitif (notamment Valentin Rongier, Mahdi Camara ou encore Djaoui Cissé), ce qui place l’ancien capitaine du RC Lens dans un rapport de concurrence directe avec ses coéquipiers pour le même poste.

📉 Une saison en demi-teinte sur le plan personnel

Essentiellement utilisé en rotation et souvent limité par des blessures ou des absences, Fofana n’a pas encore trouvé la régularité attendue lors de son recrutement. Beye a d’ailleurs déjà affirmé que la confiance accordée au joueur est la même qu’à tous les autres : « C’est une question de performance, pas de statut ».

💼 Une attitude quotidienne qui compte

La manière d’aborder l’entraînement, la compétition interne et la pression des résultats sont autant de paramètres mis en avant par Beye pour justifier ses choix. La formulation donnée par le coach montre une volonté d’inscrire chaque joueur dans une logique collective, tournée vers l’exigence et l’impact sur le terrain plutôt que sur le seul pedigree.

Pour Fofana, un départ est plus que jamais à l’ordre du jour…