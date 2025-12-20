Stade Rennais Mercato : Beye a ciblé le remplaçant de Fofana, c’est un ancien de Ligue 1

Le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato hivernal sous le signe de l’ajustement. L’incertitude plane autour des cadres de l’effectif, alors que le club réfléchit déjà à renforcer son milieu de terrain. Les rumeurs s’accélèrent et la stratégie bretonne s’affine jour après jour, dans l’attente d’une décision clé concernant son secteur central.

Quel avenir pour Seko Fofana ?

Le spectre d’un départ de Seko Fofana cet hiver prend chaque jour plus d’ampleur. Le milieu ivoirien, recruté à prix d’or l’an dernier, était visé par des rumeurs de départ, mais L’Équipe a dévoilé ces dernières heures que l’ancien Lensois devrait bien rester Rennais. Mais au vu des nombreux rebondissements autour de la situation de Fofana, il faudra tout de mêle surveiller son cas.

Arthur Atta, l’option privilégiée ?

En quête d’une solution éventuelle au milieu, Rennes aurait coché le nom d’Arthur Atta, selon Ekrem Konur. Ancien pensionnaire de Ligue 1 (21 matchs avec Metz), le jeune milieu a su poursuivre sa progression en Serie A avec l’Udinese, affûtant ses qualités dans un championnat exigeant. Son profil, sa vision et sa capacité à se projeter font de lui un candidat naturel pour assurer la succession au coeur du jeu breton.

La Juventus, la Lazio et Naples à l’affût

La trajectoire d’Arthur Atta n’a pas échappé aux grands clubs européens. La Juventus, la Lazio et Naples surveillent activement le dossier, enrichissant la dramaturgie de ce mercato explosif. La concurrence est rude : chaque club avance ses arguments pour séduire le jeune talent, alors que Naples cherche aussi un successeur à Anguissa.

Les conditions strictes de l’Udinese

Face à cet intérêt croissant, l’Udinese durcit sa position pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Les dirigeants italiens se montrent intransigeants : sa valeur serait estimée à 30 M€, pouvant grimper jusqu’à 40 M€, un montant qui semble assez excessif. Cette exigence met les prétendants face à leurs ambitions, compliquant la tâche de Rennes, qui devra faire preuve d’ingéniosité dans les négociations tout en maintenant la pression sur ses rivaux.

Un feuilleton à suivre de près lors du mercato hivernal

L’avenir d’Arthur Atta cristallise l’attention de tous les observateurs. Incertitude, rivalités et montants XXL : le marché s’annonce impitoyable pour Rennes, prêt à tout pour tenir la cadence. Le suspense demeurera entier, avec un dossier qui s’installe d’ores et déjà comme l’un des plus scrutés de l’hiver.

Reste à savoir si les Rouge et Noir trouveront les ressources pour réaliser cette opération capitale et assurer le meilleur relais à Seko Fofana, si ce dernier venait à s’en aller. Le défi est immense, mais Rennes rêve d’une issue heureuse pour ne pas perdre son équilibre au milieu, déjà bien tenu par le trio Rongier-Camara-Cissé.