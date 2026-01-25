ASSE, LOSC, PSG, OGC Nice, OM : le gros coup de gueule de Christophe Galtier

L’ambiance est électrique du côté de NEOM SC. Incapable de masquer sa colère après la claque reçue face à Al-Ahli (0-3), Christophe Galtier, l’ancien coach de l’ASSE, du LOSC et du PSG, a convoqué la presse pour livrer un message fracassant : plus rien ne sera comme avant. Le coach français semble prêt à tout remettre à plat et à secouer un vestiaire jugé beaucoup trop complaisant.

Galtier explose après la défaite de NEOM SC

NEOM SC traverse une spirale négative inquiétante : une seule victoire lors des sept derniers matchs, cinq défaites et des prestations sans relief. La dernière humiliation, encaissée en douze minutes face aux coéquipiers de Riyad Mahrez, a fait exploser la frustration de Galtier. Trois buts encaissés coup sur coup, un penalty à la 55e minute, une expulsion à l’heure de jeu : tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée cauchemar. Le technicien français, visiblement excédé par la nervosité et l’apathie affichées par ses joueurs, a quitté le terrain avant le coup de sifflet final, incapable de contenir sa déception.

L’arrivée récente de stars comme Alexandre Lacazette n’a, pour le moment, rien changé à la dynamique du club. Le projet, aussi ambitieux soit-il, est clairement à la croisée des chemins et NEOM n’est que 10e de son championnat, loin de ses ambitions.

Face aux micros, Galtier n’a pas mâché ses mots. Sa cible : l’état d’esprit jugé trop léger d’une partie du vestiaire. « Certains joueurs de cette équipe ne respectent pas le championnat. Ils prennent les choses pour acquises, mais ils vont découvrir qui je suis et ce que je compte faire lors des prochains matchs », a-t-il lancé, glacial, en promettant « des décisions majeures dans la composition de départ. Les choses vont bouger ».

Le coach a ensuite précisé son analyse : « En seconde période, nous avons commis deux énormes erreurs, dont un penalty indiscutable. Je suis mécontent, surtout de la répétition de ces fautes qui nous coûtent des points. » Les menaces sont claires : « Je vais écarter des joueurs du onze, locaux comme étrangers. » Un signal fort envoyé à tous, alors que certains titulaires historiques pourraient prendre place sur le banc.

Dans son discours, Galtier a opposé les joueurs impliqués aux autres : Salman Al-Faraj, Al-Breik et Hegazi sont cités en exemple pour leur professionnalisme, quand d’autres « ne comprennent pas la valeur du championnat et prennent la compétition à la légère ».

Rien ne va plus sur le plan défensif : NEOM SC paye cash chaque approximation, chaque absence de vigilance. Les interviews du coach ne cessent d’insister sur la régularité des mêmes fautes de concentration, qui donnent le tournis à un staff déjà sous pression. Derrière ce discours offensif, une réalité : la menace concrète de voir plusieurs habitués du onze mis sur la touche, qu’ils soient cadres locaux ou recrues étrangères.

Erreurs défensives répétées, notamment sur penalties

Manque d’investissement de certains titulaires

Éviction annoncée de plusieurs joueurs pour le prochain match

Le staff entend ainsi relancer la concurrence et valoriser les éléments irréprochables. Ceux qui auraient pensé prolonger leur immunité en raison de leur statut pourraient être les premiers à payer les frais. Ce n’est pas la première fois que Christophe Galtier frappe fort en interne. Le déplacement imminent sur le terrain d’Al-Shabab s’annonce comme un rendez-vous couperet. NEOM SC n’a plus le droit à l’erreur et voit approcher une période décisive pour son avenir sportif et l’autorité du coach. Un nouvel accroc pourrait marquer un tournant majeur dans la saison, voire dans le projet porté par l’ambitieux recrutement du club.

Sous haute tension, la réaction du vestiaire et la capacité du groupe à répondre à la colère de Galtier seront scrutées de près. Pour NEOM SC, ce n’est plus simplement un enjeu de points, mais de crédibilité et de survie d’un projet déjà au bord de la crise.