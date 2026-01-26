À LA UNE DU 26 JAN 2026
[20:46]FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !
[20:22]OM Mercato : ni FC Nantes, ni RC Lens, 2 nouveaux courtisans étrangers pour Garcia
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Cela fait un an qu’Horneland s’est mis en danger »
[19:36]Stade Rennais : Ménès donne 2 conseils à Beye pour relancer la machine
[19:23]FC Barcelone Mercato : une clause anti-PSG pour Fermin afin d’éviter un Dro bis
[19:07]FC Nantes, ASSE : Will Still veut revenir en France mais a une exigence
[18:47]OM : la réponse hallucinante de Dugarry à De Zerbi
[18:32]ASSE : de Kilmer aux Verts en passant par Horneland, Guillou allume tout le monde !
[18:05]PSG Mercato : un coup encore possible, surprise pour Kamara à l’OL
[17:46]FC Nantes : Waldemar Kita prend une décision radicale après Nice
Stade Rennais : Ménès donne 2 conseils à Beye pour relancer la machine

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 19:36
💬 Commenter
Pierre Ménès dans les tribunes du Parc des Princes.
Avec un point sur six à domicile, le Stade Rennais patine. Pour Pierre Ménès, Habib Beye devrait arrêter d’aligner un onze aussi défensif, surtout à domicile.

A Lille (2-0), le Stade Rennais avait donné l’impression d’avoir démarré 2026 comme il avait terminé 2025, à savoir avec une victoire pleine d’autorité. Mais alors qu’on le voyait enchaîner, avec deux matches à sa portée à domicile, le club breton a patiné. Tenu en échec par Le Havre (1-1), il s’est incliné contre Lorient (0-2) samedi. Pas le début d’une crise, comme en début de saison, mais une remise en cause s’impose, selon Pierre Ménès. Dans son échange hebdomadaire avec les supporters, le journaliste a donné deux conseils à l’entraîneur du SRFC, Habib Beye.

« Beye serait bien inspiré de remettre un peu plus de qualité offensive dans son équipe »

« J’avoue que j’ai été très étonné de la composition d’équipe d’Habib Beye contre Lorient au Roazhon Park samedi dernier. Tu alignes cinq défenseurs… alors OK, sur les côtés, ce sont des pistons. Mais jusqu’à preuve du contraire, les pistons ne sont pas des attaquants. Et trois milieux assez défensifs. Rongier, Cissé et Camara, il n’y a pas un milieu créateur sur les trois. »

« Tu alignes donc huit joueurs à vocation défensive pour affronter Lorient, qui est une équipe défensive. Et tu prends rapidement un but donc tu te mets vraiment dans l’embarras. Beye aurait dû changer beaucoup plus tôt. Et je pense que se priver de Ludovic Blas est une erreur. Beye serait bien inspiré de remettre un peu plus de qualité offensive dans son équipe car même l’attaque Embolo-Lepaul, tout le monde sait comment les prendre. C’est donc un peu compliqué, quand même. »

