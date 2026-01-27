À LA UNE DU 27 JAN 2026
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
[14:00]ASSE Mercato – INFO BUT! : un ancien défenseur de Ligue 1 ciblé cet hiver ?
[13:30]FC Nantes Mercato : ultime coup de tonnerre pour Zakaria Aboukhlal !
[13:10]OL : les Bad Gones disent non à John Textor lors de l’Assemblée générale
[12:56]PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !
[12:45]ASSE Mercato : c’est confirmé pour Bardeli, deux recrues finalement signées par Kilmer ?
[12:16]OM Mercato : Timber a déjà fait une victime de taille dans le vestiaire  
[12:00]PSG : deux coups durs pour Luis Enrique avant Newcastle !
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : c’est confirmé pour Bardeli, deux recrues finalement signées par Kilmer ?

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Enzo Bardeli (Dunkerque)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Comme But! l’a révélé la semaine dernière, l’ASSE garde toujours Enzo Bardeli à l’oeil. Si le dossier est compliqué cet hiver une recrue bonus pourrait également débarquer.

Ça s’agite en coulisses à l’ASSE. Et même si rien ne filtre, les Verts avancent leurs pions sur le mercato en plus du possible remplacement d’Eirik Horneland sur le banc. Comme révélé par But! le 16 janvier dernier, Peuple Vert confirme que l’ASSE garde un œil très attentif sur Enzo Bardeli.

Bardeli confirmé, mais dossier compliqué cet hiver

À six mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain reste une cible identifiée par la cellule de recrutement stéphanoise. Problème : le dossier s’annonce compliqué sur ce mercato hivernal. Dunkerque se montre gourmand et les conditions ne sont pas réunies pour un passage à l’action immédiat. En revanche, le nom de Bardeli pourrait clairement revenir sur la table dans les prochains mois, notamment en cas de montée en Ligue 1. Nos confrères précisent  qu’il semble peu probable de voir les Verts foncer à la fois sur Bardeli et sur Thomas Jorgensen, jeune milieu danois de 20 ans évoluant à Viborg. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La priorité absolue : un numéro 6

Le chantier principal reste toutefois ailleurs. La priorité de l’ASSE est claire : recruter un numéro 6. Un poste laissé vacant par le gréviste Pierre Ekwah, et devenu encore plus urgent depuis la blessure de Mahmoud Jaber samedi dernier. Les dirigeants ont identifié plusieurs dossiers prioritaires, sans parvenir pour l’instant à les boucler. Kilmer continue de prospecter en coulisses et verrouille la communication pour éviter toute fuite. Un renfort au milieu est bel et bien souhaité. Et attendu.

Une piste défensive relancée en urgence ?

Toujours d’après PV, l’ASSE ne se limite pas au milieu de terrain. Le secteur défensif est également en alerte, chose que But! peut confirmer à l’instant T. Avec Maxime Bernauer forfait jusqu’à la fin de la saison et Chico Lamba sorti sur blessure à Reims, certains dossiers pourraient être rapidement réactivés. Selon nos informations, le dossier était déjà ouvert avec la blessure de Bernauer. Des profils de défenseurs centraux sont à l’étude, idéalement gauchers et capables de dépanner au poste de latéral gauche. Là encore, le club reste discret, mais la réflexion est engagée.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot