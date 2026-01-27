La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comme But! l’a révélé la semaine dernière, l’ASSE garde toujours Enzo Bardeli à l’oeil. Si le dossier est compliqué cet hiver une recrue bonus pourrait également débarquer.

Ça s’agite en coulisses à l’ASSE. Et même si rien ne filtre, les Verts avancent leurs pions sur le mercato en plus du possible remplacement d’Eirik Horneland sur le banc. Comme révélé par But! le 16 janvier dernier, Peuple Vert confirme que l’ASSE garde un œil très attentif sur Enzo Bardeli.

Bardeli confirmé, mais dossier compliqué cet hiver

À six mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain reste une cible identifiée par la cellule de recrutement stéphanoise. Problème : le dossier s’annonce compliqué sur ce mercato hivernal. Dunkerque se montre gourmand et les conditions ne sont pas réunies pour un passage à l’action immédiat. En revanche, le nom de Bardeli pourrait clairement revenir sur la table dans les prochains mois, notamment en cas de montée en Ligue 1. Nos confrères précisent qu’il semble peu probable de voir les Verts foncer à la fois sur Bardeli et sur Thomas Jorgensen, jeune milieu danois de 20 ans évoluant à Viborg.

La priorité absolue : un numéro 6

Le chantier principal reste toutefois ailleurs. La priorité de l’ASSE est claire : recruter un numéro 6. Un poste laissé vacant par le gréviste Pierre Ekwah, et devenu encore plus urgent depuis la blessure de Mahmoud Jaber samedi dernier. Les dirigeants ont identifié plusieurs dossiers prioritaires, sans parvenir pour l’instant à les boucler. Kilmer continue de prospecter en coulisses et verrouille la communication pour éviter toute fuite. Un renfort au milieu est bel et bien souhaité. Et attendu.

Une piste défensive relancée en urgence ?

Toujours d’après PV, l’ASSE ne se limite pas au milieu de terrain. Le secteur défensif est également en alerte, chose que But! peut confirmer à l’instant T. Avec Maxime Bernauer forfait jusqu’à la fin de la saison et Chico Lamba sorti sur blessure à Reims, certains dossiers pourraient être rapidement réactivés. Selon nos informations, le dossier était déjà ouvert avec la blessure de Bernauer. Des profils de défenseurs centraux sont à l’étude, idéalement gauchers et capables de dépanner au poste de latéral gauche. Là encore, le club reste discret, mais la réflexion est engagée.